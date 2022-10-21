尼莎颱風土石流及崩塌復建 林右昌：受災最優辦法協助
尼莎颱風豪大雨在基隆造成多處土石流、道路崩塌災害，包括暖暖街281巷、華新一路、東新街兩處等，基隆市政府昨天召開災後復建會議，針對幾個受災地點處置進行研商與指示。市長林右昌昨晚在臉書說明，受災家戶災害救助金將從寬認定，並擇最優辦法給予協助。
林右昌說，在暖暖街281巷，災後昨天持續進行土石清理以及洩水導溝開闢，感謝清潔隊與國軍弟兄協助道路、水溝泥沙清理以及垃圾清運；昨天區公所也雇工配合志工進入家戶協助清整與打掃工作，部份受災戶瓦斯已恢復。
有關後方大量土石處理，將由市府工務處接手先以緊急救災方式搶災，規畫設置臨時的擋土與緊急沉砂池，以維護住戶安全。後續再要求地主負起水土保持義務施作永遠性設施。
至於受災民眾安置於北都飯店之費用將由市府來全部支應，讓民眾無後顧之憂。受災家戶災害救助金將從寬認定，並擇最優辦法給予協助。
在華新一路道路坍塌部分，林右昌說，已開闢便道供民眾進出通行，目前無虞；道路毀損由工務處進行修復。
東新街兩處崩塌，先進行安全確保與維護，林右昌表示，將盡速釐清全部土地權屬，並請蔡適應立委協助邀集國產署與水保技師研商後續水土保持處置方案。
經費部分，林右昌說，基隆市災害準備金因為新冠肺炎防疫工作已經所剩無幾，他已指示調整市府既有預算，優先支應搶救災所需。而工作人員已連續多日工作到晚上9點才收班，感謝大家的辛苦，今天繼續努力。
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