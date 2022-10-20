宜蘭縣長選舉 林姿妙、江聰淵競總成立都選這一天

宜蘭縣長選舉倒數不到40天，國民黨林姿妙力拚連任，民進黨江聰淵、民眾黨陳琬惠等5人挑戰大位。無黨籍許鋐哲今天在其開設的咖啡店成立競選總部，林姿妙溪南競總、民進黨江聰淵溪北競總都選在同一天10月22日，民眾黨陳琬惠不搞大場面，以服務處作為選舉據點並於10月30日開箱。

6位參選人當中，民進黨江聰淵10月8日率先成立溪南競選總部，副總統賴清德、民進黨副秘書長林飛帆、前宜蘭縣代理縣長陳金德等站台相挺，溪北競總則是10月22日成立，屆時總統蔡英文與賴清德都會到場。

國民黨林姿妙溪南競選總部也是10月22日成立，相較江聰淵找來大咖，她表示「宜蘭縣鄉親就是最大咖」，至於溪北競總將於10月29日成立，據傳也要爭取連任的新北市長侯友宜，當天有機會來宜蘭輔選，拉抬聲勢。

民眾黨陳琬惠不搞大場面，沒有設大型競選總部，而是與2位參選人設聯合競選服務處。10月30日溪北舉辦「線上聯合競選服務處成立開箱儀式暨亭仔腳開講」，邀民聊聊對宜蘭政治的想像，黨主席柯文哲會現身。

無黨籍許鋐哲首次參選，競總就是其在宜蘭市經營的寒山妙咖啡，今舉辦成立大會，超過50位支持者到場。他說，自己愛民進黨，看不慣綠營提名江聰淵，因此為台灣前途而投入選戰，還特別買輛小貨車作為宣傳車。

天一黨朱振東2001年曾以無黨籍參選宜蘭縣長，下屆再度加入戰局，提議台北松山機場移至宜蘭海邊、新建水庫等。他考量競總找地點需經費，加上人手不足只有自己，因此選在自家「最省錢」，11月5日早上10點成立。