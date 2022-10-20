基隆港西岸旅客中心、旅運複合大樓招商 郵輪回歸榮景可期

10月13日國門開放後，明年起國際郵輪將逐步回歸，基隆港務分公司為迎接旅客回流布局，今天辦理「基隆港西岸聯合招商說明會」，推出位於基隆火車站北口，屬於基隆港市精華地段的基隆港西岸旅客中心1樓及4.16公頃旅運複合商業大樓開發基地，吸引產官學近百人到場。

會場吸引金融保險、不動產開發、郵輪海運、零售商場、餐飲旅館、文創會議、休閒娛樂及其他等31家業界近百人。

基隆港務分公司總經理高傳凱總表示，在疫情這3年沒有懈怠，積極整備基隆港相關重要港埠建設，包括西岸內港客運碼頭之浚深工程、基隆港東、西岸旅客中心之改建計畫等，讓世界上最大型的郵輪可以停到基隆港，結合市府相關建設完工啟用。明年起國際郵輪逐步回歸，準備再次迎接郵輪榮景。

招商有兩部分，其中「西岸旅客中心1樓」，包含夾層空間釋出約970坪，另提供鄰近814坪空地供業者一併規畫使用；另「基隆港旅運複合商業大樓案」經基隆市政府核定變更基地使用分區為第2類港埠用地（特），提高容積率/建蔽率為290%/70%。

在基隆港與基隆市政府積極推動建設之下，整個基隆市中心內港商圈儼然成形，未來引進民間技術資金挹注發揮加乘效果，整個北台灣國門水岸門戶商圈之價值與前景將不可同日而語。

副市長林永發指出，市長林右昌上任後積極和港公司優化與改造港市空間，藉市港再生標竿計畫，東西兩岸旅客服務中心的通關設施到外觀環境進行改造，接連表演藝術中心、東岸商場到基隆塔，西岸規畫太平山城纜車計畫。

林永發說，港口從服務貨物到現今變成服務人，營造內港優質親水環境。西岸旅客中心所在地，舉辦過2017產博會、2022城博會都造成轟動。