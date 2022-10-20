花蓮兩座共融公園陸續啟用 議員提建言盼涵納共融精神

花蓮縣政府推動共融公園，目前已有兩座完工，兩座還在施作中，縣議員楊華美認為，已啟用的兩座稍嫌「美中不足」，希望還在施作中的兩座能完整涵納共融精神，讓兒童、身障者、輪椅族、老人等不同身體狀態的人都能有公共空間的使用權。

楊華美今天在議會定期會質詢指出，縣府接納她的倡議推動共融公園，她肯定建設處在初期很認真規畫共融公園規劃設計工作坊，邀請坐輪椅的身障朋友、親子、青年朋友，還有建築師、規畫公司代表等討論，建立民眾參與機制，可惜目前已完工的東大門、玉里鎮民廣場兩座共融公園，稍嫌美中不足。

她舉例，日前與縣議會建設小組到東大門綠地共融公園考察，發現8種遊具沒有一個適合身障者，無障礙坡道鋪設的接縫太寬且凹凸不平，不利於娃娃車及輪椅族使用。且公園內光禿禿一片，沒有樹木可遮蔭休憩。

楊華美說，太平洋共融公園、知卡宣公園兩座共融公園正在施作，期待能在各階段都能邀請不同身體狀態的族群參與檢驗，才能真正落實共融精神，符合使用者期待。