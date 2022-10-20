防汛道路及自行車道恢復通行 基隆河沿線疏散門開啟

北市水利處表示，颱風尼莎過境時因河水上漲漫淹，造成基隆河河濱公園內防汛道路及自行車道路面泥濘，已清理完畢可通行，基隆河沿線疏散門已陸續開啟。

水利處表示，颱風尼莎過境時因河水上漲漫淹造成基隆河河濱公園內防汛道路及自行車道路面泥濘，經過這幾天持續清理復原，目前已清理完成恢復開放通行，因此之前基隆河沿線尚未開放的疏散門（經貿、成功、南港、饒河、五分、長壽及成美），下午2時開始陸續開啟。

水利處提醒，除了防汛道路及自行車道已開放使用，其餘河濱公園內部分周邊場地設施目前還在加緊清理復原中，必須等到完成清洗且確認無安全疑慮後才能開放使用，民眾請勿進入尚在清理中場地使用及活動，以策安全。