快訊

林耕仁碩論遭檢舉抄襲同學研究 中華大學調查出爐

幫女友調閱個資？北市刑大一偵查佐遭署政風室調查

義務役延長月領最低生活費1.5萬元？ 主計長回應了

防汛道路及自行車道恢復通行 基隆河沿線疏散門開啟

中央社／ 台北20日電

北市水利處表示，颱風尼莎過境時因河水上漲漫淹，造成基隆河河濱公園內防汛道路及自行車道路面泥濘，已清理完畢可通行，基隆河沿線疏散門已陸續開啟。

水利處表示，颱風尼莎過境時因河水上漲漫淹造成基隆河河濱公園內防汛道路及自行車道路面泥濘，經過這幾天持續清理復原，目前已清理完成恢復開放通行，因此之前基隆河沿線尚未開放的疏散門（經貿、成功、南港、饒河、五分、長壽及成美），下午2時開始陸續開啟。

水利處提醒，除了防汛道路及自行車道已開放使用，其餘河濱公園內部分周邊場地設施目前還在加緊清理復原中，必須等到完成清洗且確認無安全疑慮後才能開放使用，民眾請勿進入尚在清理中場地使用及活動，以策安全。

基隆 自行車 車道

延伸閱讀

萬華槍擊案柯文哲速抵現場 陳時中：改過遷善

彰化養殖池白蝦暴斃 今從海堤痕跡抓到兇手

颱風尼莎豪雨釀災挨批 彭振聲：北市有啥災害

颱風尼莎農損 花蓮大豆每公頃救助2.8萬元

相關新聞

與動物自拍 悠遊花蓮鳳林的林蔭大道 一個人也很有Fu

歡迎來到花東縱谷間的「墾夢莊園」，國內佔地面積最大的休閒農場，一處適合五感體驗的快樂天堂。

提升回報維修效率 花蓮豐濱鄉為全鄉路燈作「身分證」

花蓮縣豐濱鄉是鄰海偏鄉，鄉內近千盞路燈，因為地形狹長，鄉公所為加速回報路燈維修進度，花了近3個月規畫施作「路燈身分證」，...

青宅雨水漏到配電盤 要求廠商處理

花蓮縣政府推動的青年住宅交屋1年，近日因豪大雨再度出現漏水問題，住戶反映雨水漏到配電盤非常危險，縣議員邱光明昨時指維修人...

宜蘭大雨農損逾847萬 首批現金救助青蒜大豆明起申報

宜蘭縣農作物因大雨受害嚴重，縣府派員到各地勘查農損，甘藍、結球白菜、蔥等受害作物，損失金額超過847萬元。縣府感謝中央同...

基隆多處崩塌土石流災害 蔡適應協調軍方災後清運

基隆市七堵東新街多處土石流、崩塌下陷，立委蔡適應協調軍方支援到基隆市政府災後清運結束，並邀水利署水土保持局、國產署、市政...

水保局攝影比賽 這處環境改善工程竟成絕美景觀

水土保持局舉辦「大地視野 ‧ 構出新憶」優良水土保持及農村建設工程攝影比賽，吸引攝影好手報名，共徵得767件作品，選出金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。