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提升回報維修效率 花蓮豐濱鄉為全鄉路燈作「身分證」
花蓮縣豐濱鄉是鄰海偏鄉，鄉內近千盞路燈，因為地形狹長，鄉公所為加速回報路燈維修進度，花了近3個月規畫施作「路燈身分證」，在每盞路燈牌面設置QR code二維條碼，手機掃碼就可直接連上報修系統，並顯示編號和座標，方便掌握位置立即維修。
豐濱鄉是花蓮縣唯一全境位於海岸山脈以東的鄉鎮，鄰近太平洋南北全長約45公里，包括台11線、鄉道及農路，共有911盞路燈，因為長年海風吹拂、鹽分侵蝕，路燈容易受損，1年約百件維修通報量，鄉公所每年編列90萬元做為新增及維修費用。
鄉公所表示，以往民眾若發現路燈損壞要通報維修，會打電話給村長或是電洽鄉公所通報路燈編號，但很容易因為報不清楚，讓維修廠商找不到地點。
為了加速維修進度，鄉公所自行編列23萬餘元，規畫與施作「QR-Code E化報修系統」，先盤點全鄉路燈，在每盞路燈牌面設置QR code二維條碼及通報專線，用手機掃碼會先跳出該盞路燈座標和編號，並進入報修系統，民眾按下「報修」就完成通報，鄉公所可立即掌握地點，通知廠商處理。若是年長的長輩不諳操作，同樣可撥打牌面通報專線，報出編號，相當簡單方便。
鄉長江莉婷說，系統啟用後可提供民眾多元化的報系管道，未來還計畫擴大服務範圍，比照路燈報修方式，將易落石地區通報，或是反射鏡、公園、公廁設施回報維修機制納入，讓民眾可以立即回報，共同維護鄉內的公共設施。
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