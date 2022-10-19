宜蘭大雨農損逾847萬 首批現金救助青蒜大豆明起申報

宜蘭縣農作物因大雨受害嚴重，縣府派員到各地勘查農損，甘藍、結球白菜、蔥等受害作物，損失金額超過847萬元。縣府感謝中央同意現金救助，第一批為青蒜、大豆，受災農戶明起至10月29日可攜相關證明文件到所在地鄉鎮市公所申報。

宜蘭縣政府16日發布水患二級警戒，縣長林姿妙指示農業處派員到各地確認農損，也與各鄉鎮市公所保持聯繫；隔天與花蓮區農業改良場、農糧署東區分署及各公所組成勘查小組，前往各鄉鎮市勘查，且將全縣災情通報農委會爭取現金救助。

為避免多次勘查、行政往返而延遲受損農友的復耕與復建時間，縣府連日向農委會爭取，請求依農業天然災害救助辦法第6條第2項「前項農業損失嚴重者，中央主管機關得依直轄市、縣（市）主管機關速報統計資料或現場勘查結果評估，公告該直轄市、縣市為辦理現金救助及低利貸款地區」，農委會也同意。

農委會於今天公告第一批現金救助的2項受害農作物，青蒜（宜蘭市、員山鄉、壯圍鄉、五結鄉），每公頃救助4萬6千元，全縣的大豆每公頃2萬8千元，受災農戶明起至10月29日可攜相關證明文件到所在地鄉鎮市公所申報。

縣府表示，大同鄉等鄉鎮的甘藍、結球白菜等多項農作物受損嚴重，也建請農委會體恤宜蘭農民，同意依同一個辦法逕行公告全鄉現金救助，以助受災農友盡快完成復耕與復建。