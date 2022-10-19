快訊

32歲男想進科技業...上四大研究所問「要讀嗎？」 過來人見系所急搖頭

青山宮槍手飲彈自盡 臉書曝遺言：我受不了社會就是人吃人

宜蘭大雨農損逾847萬 首批現金救助青蒜、大豆明起申報

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府與各公所等相關單位組成勘查小組，前往各鄉鎮市了解災情。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府與各公所等相關單位組成勘查小組，前往各鄉鎮市了解災情。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣農作物因大雨受害嚴重，縣府派員到各地勘查農損，甘藍、結球白菜、蔥等受害作物，損失金額超過847萬元。縣府感謝中央同意現金救助，第一批為青蒜、大豆，受災農戶明起至10月29日可攜相關證明文件到所在地鄉鎮市公所申報。

宜蘭縣政府16日發布水患二級警戒，縣長林姿妙指示農業處派員到各地確認農損，也與各鄉鎮市公所保持聯繫；隔天與花蓮區農業改良場、農糧署東區分署及各公所組成勘查小組，前往各鄉鎮市勘查，且將全縣災情通報農委會爭取現金救助。

為避免多次勘查、行政往返而延遲受損農友的復耕與復建時間，縣府連日向農委會爭取，請求依農業天然災害救助辦法第6條第2項「前項農業損失嚴重者，中央主管機關得依直轄市、縣（市）主管機關速報統計資料或現場勘查結果評估，公告該直轄市、縣市為辦理現金救助及低利貸款地區」，農委會也同意。

農委會於今天公告第一批現金救助的2項受害農作物，青蒜（宜蘭市、員山鄉、壯圍鄉、五結鄉），每公頃救助4萬6千元，全縣的大豆每公頃2萬8千元，受災農戶明起至10月29日可攜相關證明文件到所在地鄉鎮市公所申報。

縣府表示，大同鄉等鄉鎮的甘藍、結球白菜等多項農作物受損嚴重，也建請農委會體恤宜蘭農民，同意依同一個辦法逕行公告全鄉現金救助，以助受災農友盡快完成復耕與復建。

縣府統計至今天下午2點，宜蘭縣農作物受害總面積97.9公頃、損害程度47%，換算無收穫面積45.65公頃，損失金額847萬7千元，作物有甘藍、結球白菜、食用番茄、蔥、薑、菠菜、其他葉菜、其他蔬菜（南瓜）、青蒜（苗）；大同鄉、南澳鄉共0.7公頃農田埋沒。

宜蘭縣農作物因大雨受害嚴重。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣農作物因大雨受害嚴重。圖／宜蘭縣政府提供
農委會第一批現金救助受害作物青蒜（如圖）、大豆。圖／宜蘭縣政府提供
農委會第一批現金救助受害作物青蒜（如圖）、大豆。圖／宜蘭縣政府提供

農委會 宜蘭

延伸閱讀

張善政研究案書面說明剩1天 農委會：還未收到宏碁資料

颱風尼莎農損 花蓮大豆每公頃救助2.8萬元

明後兩日好天氣「期間限定」 這時段大雨又來了

天氣短暫回溫 東北季風22日再增強防局部大雨

相關新聞

宜蘭大雨農損逾847萬 首批現金救助青蒜大豆明起申報

宜蘭縣農作物因大雨受害嚴重，縣府派員到各地勘查農損，甘藍、結球白菜、蔥等受害作物，損失金額超過847萬元。縣府感謝中央同...

基隆多處崩塌土石流災害 蔡適應協調軍方災後清運

基隆市七堵東新街多處土石流、崩塌下陷，立委蔡適應協調軍方支援到基隆市政府災後清運結束，並邀水利署水土保持局、國產署、市政...

水保局攝影比賽 這處環境改善工程竟成絕美景觀

水土保持局舉辦「大地視野 ‧ 構出新憶」優良水土保持及農村建設工程攝影比賽，吸引攝影好手報名，共徵得767件作品，選出金...

花蓮青年住宅漏水停車位不足 議員邱光明要求妥適處理

花蓮縣政府推動的青年住宅交屋1年，近日因豪大雨再度出現漏水問題，住戶反映雨水漏到配電盤非常危險，縣議員邱光明今天質詢時指...

太魯閣音樂會、太平洋馬拉松22日登場 交管措施出爐

花蓮縣兩大年度盛事太魯閣峽谷音樂會、太平洋縱谷馬拉松，將於22日同時登場，預計大批人潮湧入，屆時太魯閣台地及路跑路線的花...

插旗高海拔最美飯店 武陵農場第二賓館26日公告招商

「國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場」經管的武陵農場第二賓館19年前斥資3.8億元興建完成，武陵富野渡假村經營至今，明年7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。