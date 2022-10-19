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基隆多處崩塌土石流災害 蔡適應協調軍方災後清運

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆多處崩塌、土石流災害，蔡適應協調軍方災後清運。記者游明煌／翻攝
基隆多處崩塌、土石流災害，蔡適應協調軍方災後清運。記者游明煌／翻攝

基隆市七堵東新街多處土石流、崩塌下陷，立委蔡適應協調軍方支援到基隆市政府災後清運結束，並邀水利署水土保持局、國產署、市政府等單位研擬復原工作。

連日豪大雨造成基隆河六堵河堤外沖刷嚴重，蔡適應今天邀集水利署第十河川局、基隆市政府等單位會勘說明處置方式。

第十河川局說，六堵的防波堤牆相當堅固，基隆河不會潰堤，外圍的覆土沖刷部份，大約有900立方公尺，會利用基隆河淤積的砂石回填，避免砂石車在附近進出的問題，在天氣允許、可以施作前，將先用大型帆布覆蓋，避免沖刷面積擴大，進場施作時會拌入低磅數的混凝土，來加固堤外覆土。

蔡適應勘查完基隆河後，再前往東新街143號工寮，以及東新街150之11號北極宮現場勘災。蔡適應表示，他非常感謝國軍，可以在不影響戰備的情況下，調動人力和機具協助基隆市，來清除土石和救災工作。

東新街的現場，國軍和基隆市政府進行土方的清運，尚有20多車輛、機具被土石淹沒，加清理中。蔡適應說，周末可能又有一波鋒面報到，在強降雨發生前，希望可以先處理到一個段落，讓公共空間清理出來，才能將被土石掩埋的機具吊出，避免發生二次災害的狀況。

蔡適應表示，七堵和暖暖這幾日災情嚴重，軍方調派兵力支援東新街、暖暖街和幸福華城等地救災工作。

另外，東新街143號周邊和北極宮的位置，均有涉及國有土地的部份，蔡 適應表示，會請水土保持局和國產署到現場釐清關係，也請水土保持局和專業的大地工程技師，給予災後復原工作的建議，儘速讓受災戶的生活恢復正常。

基隆多處崩塌、土石流災害，蔡適應協調軍方災後清運。記者游明煌／攝影
基隆多處崩塌、土石流災害，蔡適應協調軍方災後清運。記者游明煌／攝影

基隆 蔡適應

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