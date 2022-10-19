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颱風尼莎農損 花蓮大豆每公頃救助2.8萬元

中央社／ 花蓮縣19日電

花蓮日前因降雨造成農損，其中大豆發生植株缺株、發芽率不佳及根系祼露等情況，經農政單位現勘，達現金救助啟動標準，農委會今天公告每公頃為2萬8000元，受理至29日止。

農民反映，作物因日前大雨影響，大豆等作物有災損情況，縣府邀集花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組現地勘查，發現植株確實受到損害。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，受東北季風及尼莎颱風外圍環流影響，強降雨導致縣內大豆田區有植株缺株、發芽率不佳及根系祼露等情況，經農政單位現勘，農委會公告為辦理大豆111年尼莎颱風農業天然災害現金救助地區。

農業處長陳淑雯說明，「大豆」救助額度每公頃為2萬8000元，農友申請現金救助時，依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，應為實際從事農作生產者，且損失率達20％以上者，同產季救助以一次為限。

陳淑雯提醒，此次災害救助受理期限至10月29日止，如逢假日，則順延至次一上班日，符合申請資格的農民儘速前往當地公所辦理；各公所若發現有疑似天然災害所致的損害，儘速通報縣府。

尼莎颱風 花蓮 農民

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