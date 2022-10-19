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水保局攝影比賽 這處環境改善工程竟成絕美景觀

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
水保局攝影比賽金獎作品「山林美潭」，讓環境改善工程成為兼具自然與環境保護的美景。圖／水保局提供
水保局攝影比賽金獎作品「山林美潭」，讓環境改善工程成為兼具自然與環境保護的美景。圖／水保局提供

水土保持局舉辦「大地視野 ‧ 構出新憶」優良水土保持及農村建設工程攝影比賽，吸引攝影好手報名，共徵得767件作品，選出金獎1名、銀獎3名、銅獎3名與佳作22名；由黃清泉作品「山林美潭」獲得金獎，原是花蓮馬太鞍吉利潭環境改善工程，清澈潭水與拱橋相映，半月溢洪口形成層疊瀑布，美的讓人驚艷。

水保局表示，比賽以「大地視野」、「生態視野」及「人文視野」為三大主題徵件，邀請攝影愛好者透過鏡頭，捕捉工程美學及自然生態融合的優質工程建築之美，紀錄生態工程及農村再造，看見農村再生的美麗成果，以及水土保持整治工程所呈現的野溪、溝渠、埤塘等各種動靜之美。得獎作品19日至30日在台中國立公共資訊圖書館2樓藝文走廊展出，歡迎觀賞。

除了金獎外，銀獎洪子彬「川流不息」，山中野溪的整治工程與自然景觀相呼應。銀獎葉展瑋「生態魚道之美」，以空拍機將整個河道整治工程與河邊樹林一起攝入畫面內，兼顧防洪與護魚生態工程，傳遞里山精神；銀獎吳素琴「馬太鞍巴拉告生態捕魚初體驗」，則記錄體驗花蓮馬太鞍古法捕魚，呈現人、地景與自然間的永續發展。

水保局長李鎮洋說，參賽作品內容主題包括優良水土保持及農村再生工程、水土保持戶外教室及花蓮、台東地區萬物糧倉大地慶典裝置藝術，充分展現水土保持建設之美，也歡迎民眾循著影像紀錄探尋台灣風貌。

水保局「大地視野 ‧ 構出新憶」攝影賽成績出爐，並頒獎得獎攝影家。圖／水保局提供
水保局「大地視野 ‧ 構出新憶」攝影賽成績出爐，並頒獎得獎攝影家。圖／水保局提供

攝影比賽 花蓮

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