花蓮青年住宅漏水停車位不足 議員邱光明要求妥適處理

花蓮縣政府推動的青年住宅交屋1年，近日因豪大雨再度出現漏水問題，住戶反映雨水漏到配電盤非常危險，縣議員邱光明今天質詢時指維修人員、停車位都不足，要求改善。縣府建設處長鄧子榆說，已要求廠商通盤處理，至於停車位不足，現有大漢技術學院已有提供500個停車位供住戶優惠租用，可以解決需求。

縣議員邱光明今天在縣議會質詢時指出，青宅住戶反映，前幾天花蓮下大雨，雨水漏到配電盤，非常危險。住戶入住1年來，發現大小缺失有1000多項，尤其電的問題特別多，但每次住戶反映，業者就派一個人來處理，青宅有809戶，1個人如何維修？

鄧子榆說，目前還在工程保固期限內，只要住戶反映，就會要求廠商儘快處理，近日下大雨造成配電箱有漏水現象，已要求廠商通盤處理，並加派人手。因為報修單很多，陸續有住戶反映，縣府會與管委會合作，加強聯繫及處理效率。

邱光明也關心停車問題，表示青宅停車位只規畫370格，雖然不是809戶每戶都有車，但也有人家中兩輛車，目前還沒全數入住，青宅周邊就已停滿車，停車空間不足。

他建議，附近鄉公所旁有3筆農牧用地，可開闢為臨時停車場，停車場早晚要建，要求縣府積極處理，否則北埔地區會更加壅塞。

縣長徐榛蔚答詢表示，縣府非常重視青宅周邊停車問題，已做全面盤點。建設處長鄧子榆說明，先前已與青宅對面的大漢技術學院協調，校方同意提供500個停車空間，以優惠月租提供給住戶，收費合理，可以解決需求。至於邱光明建議的土地，是都市計畫內農業區，原則上只能做農業相關使用。