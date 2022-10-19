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太魯閣音樂會、太平洋馬拉松22日登場 交管措施出爐

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣峽谷音樂節每年吸引大批樂迷湧入太魯閣國家公園聆賞。圖／報系資料照片
太魯閣峽谷音樂節每年吸引大批樂迷湧入太魯閣國家公園聆賞。圖／報系資料照片

花蓮縣兩大年度盛事太魯閣峽谷音樂會、太平洋縱谷馬拉松，將於22日同時登場，預計大批人潮湧入，屆時太魯閣台地及路跑路線的花蓮市、吉安鄉都有交通管制，主辦單位備有免費接駁車，建議民眾、選手多搭乘，並配合相關防疫措施。

今年歡慶20年的2022太魯閣峽谷音樂節分成上、下午場，上午10時30分到中午12時，下午2時至4時30分，配合活動，太魯閣台地上午8時至下午6時禁止汽機車進入，主辦單位太魯閣國家公園管理處準備接駁車，上午9時起至傍晚5時30分從新城（太魯閣）火車站往返會場，平均每10分鐘1班，坐滿就發車，也有低底盤巴士方便行動不便的民眾。

太管處表示，目前仍是防疫期間，請民眾在搭乘接駁車，及進入會場時，都要配合配戴口罩；因音樂會是在峽谷環抱的草地上進行，也建議自備地墊、遮陽帽，輕便雨衣和飲水。

花蓮市長魏嘉賢以「運動觀光」為施政重點，市公所舉辦的太平洋縱谷馬拉松，每年有超過6000人參賽，今年活動22日一早從美崙田徑場出發。主辦單位花蓮市公所今天公布交管時間及路線，當天清晨5時至下午2時交管，管制路段包括193線海岸路北上自民權路口行經中興路口、民權路行經民權五街口至民權六街口北上路段、民權五街、港口路南下自中美路口行經中興路口、兩潭自行車道自花蓮港景觀橋南下行經花蓮大橋自行車道、台11丙線行經花蓮大橋往東路段至15.3公里、華中路部分路段，將視現場交通狀況彈性調整。

花蓮市公所在花蓮火車站、中正路（明禮附幼前）、中山路石來運轉廣場備有免費接駁巴士，凌晨3時30分至5時30分發車開往會場，選手出示號碼布就可以免費乘車，坐滿發車；回程上午10時至下午2時在美崙田徑場，半小時一班。

市公所表示，今年共6622名選手參賽，以迷你馬2676人最多，當天凌晨4時30分起提供進場寄物，清晨6時10分起由全馬組開始依序起跑。配合疫，請選手入場時在入口處自行以酒精消毒、全程戴口罩，非參賽者及非工作人員均禁止進入會場。

花蓮市公所舉辦太平洋縱谷馬拉松備受好評，今年活動於22日登場，有6000多人報名。圖／市公所提供
花蓮市公所舉辦太平洋縱谷馬拉松備受好評，今年活動於22日登場，有6000多人報名。圖／市公所提供
花蓮市公所舉辦太平洋縱谷馬拉松備受好評，今年活動於22日登場，有6000多人報名。圖／市公所提供
花蓮市公所舉辦太平洋縱谷馬拉松備受好評，今年活動於22日登場，有6000多人報名。圖／市公所提供

花蓮 太魯閣國家公園 馬拉松

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