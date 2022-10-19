插旗高海拔最美飯店 武陵農場第二賓館26日公告招商

「國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場」經管的武陵農場第二賓館19年前斥資3.8億元興建完成，武陵富野渡假村經營至今，明年7月底合約到期。武陵農場本月26日將上網公告招商，以促參OT模式辦理，許可年期10年(含1年裝修期間、9年營運期間)，裝修期間投資總金額至少新台幣1.5億元(含稅)，若營運績效符合規定者，得申請優先定約1次。

武陵農場表示，去年9月13日與今年8月11日，在全國大飯店舉辦兩場OT說明會，知名雲品、福華、夏都、理想大地、富野、晶華酒店等多家飯店業者都躍躍欲試，想插旗高海拔最美飯店版圖。

目前，武陵富野渡假村(武陵農場第二賓館)具備143間客房，提供餐飲、會議、娛樂、SPA、藝文展示等設施，進20年來用心經營，豎立良好口碑，2011年至2021年平均客房住用率高達68.31%，投資環境優良。

本案將於10月26日正式上網公告招商，將以促參OT模式辦理，許可年期10年(含1年裝修期間、9年營運期間)，裝修期間投資總金額至少新台幣1.5億元(含稅)，若營運績效符合規定者，得申請優先定約1次。

有興趣參與本案評估投資業者，可於12月9日前遞件申請。武陵農場將評選出最優申請人與次優申請人，預計今年底、明年初進行簽約儀式。

農場指出，現任武陵富野渡假村契約到明年7月31日止，明年初農曆年期間(1月)訂房系統不受影響。