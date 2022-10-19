快訊

好市多聯名卡傳換銀行 會員權益、多利金該怎麼辦？

男大生被控偷耳機含冤而死？他指相關報導存在這些問題

好市多「699海鮮組合」挨批回收食物 內行人：國外很常見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

插旗高海拔最美飯店 武陵農場第二賓館26日公告招商

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市和平區武陵富野渡假村經營近20年，明年7月底合約到期，武陵農場本月26日將上網公告招商。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵富野渡假村經營近20年，明年7月底合約到期，武陵農場本月26日將上網公告招商。圖／武陵農場提供

「國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場」經管的武陵農場第二賓館19年前斥資3.8億元興建完成，武陵富野渡假村經營至今，明年7月底合約到期。武陵農場本月26日將上網公告招商，以促參OT模式辦理，許可年期10年(含1年裝修期間、9年營運期間)，裝修期間投資總金額至少新台幣1.5億元(含稅)，若營運績效符合規定者，得申請優先定約1次。

武陵農場表示，去年9月13日與今年8月11日，在全國大飯店舉辦兩場OT說明會，知名雲品、福華、夏都、理想大地、富野、晶華酒店等多家飯店業者都躍躍欲試，想插旗高海拔最美飯店版圖。

目前，武陵富野渡假村(武陵農場第二賓館)具備143間客房，提供餐飲、會議、娛樂、SPA、藝文展示等設施，進20年來用心經營，豎立良好口碑，2011年至2021年平均客房住用率高達68.31%，投資環境優良。

本案將於10月26日正式上網公告招商，將以促參OT模式辦理，許可年期10年(含1年裝修期間、9年營運期間)，裝修期間投資總金額至少新台幣1.5億元(含稅)，若營運績效符合規定者，得申請優先定約1次。

有興趣參與本案評估投資業者，可於12月9日前遞件申請。武陵農場將評選出最優申請人與次優申請人，預計今年底、明年初進行簽約儀式。

農場指出，現任武陵富野渡假村契約到明年7月31日止，明年初農曆年期間(1月)訂房系統不受影響。

為增進投資廠商對於武陵農場第二賓館的瞭解，武陵農場本月27日上午10點，於武陵富野渡假村的泰雅廳辦理「潛在廠商投資說明會」並進行現場帶看，網路報名網址：https://reurl.cc/Dgz4YR。

台中市和平區武陵富野渡假村經營近20年，明年7月底合約到期，武陵農場本月26日將上網公告招商。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵富野渡假村經營近20年，明年7月底合約到期，武陵農場本月26日將上網公告招商。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵富野渡假村經營近20年，明年7月底合約到期，武陵農場本月26日將上網公告招商。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵富野渡假村經營近20年，明年7月底合約到期，武陵農場本月26日將上網公告招商。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵富野渡假村經營近20年，明年7月底合約到期，武陵農場本月26日將上網公告招商。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵富野渡假村經營近20年，明年7月底合約到期，武陵農場本月26日將上網公告招商。圖／武陵農場提供

武陵農場 台幣 酒店

延伸閱讀

活動廠商來不及撤離受困 北市府強勢回應：不需等通知

登山客闖雪霸保護區罰3千：過重 一審免罰二審逆轉要罰

秋天必做的旅遊計畫：全台十大賞芒賞楓景點合集 秋冬必追火紅&白雪美景地圖！

影／福壽山農場和武陵農場楓葉漸紅 連假現賞楓人潮

相關新聞

太魯閣音樂會、太平洋馬拉松22日登場 交管措施出爐

花蓮縣兩大年度盛事太魯閣峽谷音樂會、太平洋縱谷馬拉松，將於22日同時登場，預計大批人潮湧入，屆時太魯閣台地及路跑路線的花...

插旗高海拔最美飯店 武陵農場第二賓館26日公告招商

「國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場」經管的武陵農場第二賓館19年前斥資3.8億元興建完成，武陵富野渡假村經營至今，明年7...

台東環保局「科技執法」以車追人 偷尿尿被罰1200元！

「小心！天眼盯著你」台東縣環保局今年初啟動「科技執法」在縣內列管易棄置廢棄物熱點設置隱藏攝影機，年初至今共查獲39件觸犯...

歌仔戲+阿卡貝拉 慈善公演

財團法人葛瑪蘭文化基金會熱心公益，每年捐助青年學生獎助學金，最近舉辦歌仔戲傳統曲調結合阿卡貝拉的跨界公益演出，非常特別的...

花蓮推「特色旅宿認證」 已60家通過

隨著國門開放，花蓮2千多家旅宿業者準備好迎接旅客，縣府觀光處推出「特色旅宿認證計畫」，鼓勵旅宿業者提升居住環境與設施，爭...

流麻溝十五號台東首映 賴坤成：籌畫拍「胡鐵花傳」

前立委姚文智退出政壇後成立「湠臺灣電影股份有限公司」，拍攝首部作品「流麻溝十五號」，原訂今天在「綠島人權紀念公園」辦特映...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。