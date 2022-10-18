快訊

蘋果突襲推新品…M2版iPad Pro、iPad 10登場、還有這1物也亮相

流麻溝十五號台東首映 賴坤成：籌畫拍「胡鐵花傳」

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
前立委姚文智（右二起）、賴坤成，台東市長參選人洪宗楷，今晚都參加「流麻溝十五號」台東首映。記者卜敏正／攝影
前立委姚文智（右二起）、賴坤成，台東市長參選人洪宗楷，今晚都參加「流麻溝十五號」台東首映。記者卜敏正／攝影

前立委姚文智退出政壇後成立「湠臺灣電影股份有限公司」，拍攝首部作品「流麻溝十五號」，原訂今天在「綠島人權紀念公園」辦特映會，受天候影響，今晚改在台東秀泰影城舉辦，姚文智、前立委賴坤成期許，透過電影看見過去苦難，珍惜民主自由可貴，並表示正籌畫胡適父親「胡鐵花傳」。

「流麻溝十五號」由姚文智出品，周美玲執導，周美玲及吳旻炫編劇，余佩真、連俞涵、徐麗雯主演。本片大多在綠島拍攝完成，賴坤成並邀請政治受難者陳文雄，及台東縣228事件受難家屬陳清正，台東市長參選人洪宗楷等人一同觀賞影片，不少觀賞者不斷拭淚，直言太感動了。

姚文智說，「流麻溝十五號」改編自「曹欽榮的流麻溝十五號：綠島女生分隊」一書，為台灣首部以女性政治犯為主角電影，講述1950年代女性政治受難者，在綠島集中營進行「思想再教育」故事。

電影刻畫3名不同年齡、身份女性，包括女學生、舞者與年輕母親，各因為不同原因被帶到火燒島服刑，被抹去名字，改以編號代稱，就連戶籍謄本上也沒有相關資料，僅以「流麻溝十五號」6字代替。

姚文智說，拍這部電影過程相當辛苦，也感受到在地朋友的溫暖，因為拍攝期間綠島受天候影響，常出現器材、運補不到位無法拍攝，雙重花費、經費壓力相當大，也希望年輕朋友、企業支持，讓更多人看到這部電影。

賴坤成說，台東有全國密度最高監獄，監獄中除犯罪者也有不少受難者，尤其在綠島監獄，這些被關、要接受感化的人，不只是1個人，而是1個家庭，面對當年苦難歷史，他希望大家都認識、知道，可以原諒但絕對不能忘記，要面對歷史才能繼續走下去。

賴說，在台灣、在台東有太多真人真事的故事值得拍攝，他也和姚文智等人近期討論，未來拍攝台東人物電影，目前正在規畫胡適父親胡鐵花，過往在台東辦後山防務的故事。

前立委賴坤成（左起）、姚文智，台東市長參選人洪宗楷，今晚都參加「流麻溝十五號」台東首映。記者卜敏正／攝影
前立委賴坤成（左起）、姚文智，台東市長參選人洪宗楷，今晚都參加「流麻溝十五號」台東首映。記者卜敏正／攝影

台東 電影 姚文智

延伸閱讀

姚文智「流麻溝」重現政治受難影像 陳時中到場力挺

陳時中出席姚文智電影首映 重申「抗共保台」意義

眷村長輩點出北市棄保效應：黃珊珊比較好 但她不會當選

陳時中民調直落「恐成姚文智第二」 謝寒冰：蔡英文將出手

相關新聞

流麻溝十五號台東首映 賴坤成：籌畫拍「胡鐵花傳」

前立委姚文智退出政壇後成立「湠臺灣電影股份有限公司」，拍攝首部作品「流麻溝十五號」，原訂今天在「綠島人權紀念公園」辦特映...

基市表揚鑽石婚、金婚、紅寶石婚 祝159對佳偶恩愛久久

基隆市政府今晚在長榮桂冠彭園會館，舉辦市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，共有159對夫妻接受表揚。基隆市長林右昌致詞時...

形同畢業感言 林右昌：未來不管哪個工作「我都是基隆人」

基隆市議會本屆議員定期會、臨時會議程今天結束，議長蔡旺璉宣布散會前，請市長林右昌發表8年任期感言。林說，城市的進步需要持...

弱層補強補助納單一透天厝 每案最高補助50萬

918強震，造成花蓮玉里、台東池上與關山等地出現因地震造成建築物毀損的災情。內政部營建署今天表示，中央、地方與建築師、技...

918地震花蓮停水4千多戶 台水5天內恢復大部分家戶供水

距離918地震已滿1個月，台灣自來水公司第九區管理處今天回顧救災成果，統計花蓮玉里鎮及富里鄉有4207戶停水，玉里營運所...

2022「PASIWALI音樂節」於22、23日台東森林公園登場！

2022「PASIWALI音樂節」將於本月22、23日在台東森林公園登場，今年演出大咖雲集，包括Matzka、A-Lin...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。