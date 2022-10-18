流麻溝十五號台東首映 賴坤成：籌畫拍「胡鐵花傳」

前立委姚文智退出政壇後成立「湠臺灣電影股份有限公司」，拍攝首部作品「流麻溝十五號」，原訂今天在「綠島人權紀念公園」辦特映會，受天候影響，今晚改在台東秀泰影城舉辦，姚文智、前立委賴坤成期許，透過電影看見過去苦難，珍惜民主自由可貴，並表示正籌畫胡適父親「胡鐵花傳」。

「流麻溝十五號」由姚文智出品，周美玲執導，周美玲及吳旻炫編劇，余佩真、連俞涵、徐麗雯主演。本片大多在綠島拍攝完成，賴坤成並邀請政治受難者陳文雄，及台東縣228事件受難家屬陳清正，台東市長參選人洪宗楷等人一同觀賞影片，不少觀賞者不斷拭淚，直言太感動了。

姚文智說，「流麻溝十五號」改編自「曹欽榮的流麻溝十五號：綠島女生分隊」一書，為台灣首部以女性政治犯為主角電影，講述1950年代女性政治受難者，在綠島集中營進行「思想再教育」故事。

電影刻畫3名不同年齡、身份女性，包括女學生、舞者與年輕母親，各因為不同原因被帶到火燒島服刑，被抹去名字，改以編號代稱，就連戶籍謄本上也沒有相關資料，僅以「流麻溝十五號」6字代替。

姚文智說，拍這部電影過程相當辛苦，也感受到在地朋友的溫暖，因為拍攝期間綠島受天候影響，常出現器材、運補不到位無法拍攝，雙重花費、經費壓力相當大，也希望年輕朋友、企業支持，讓更多人看到這部電影。

賴坤成說，台東有全國密度最高監獄，監獄中除犯罪者也有不少受難者，尤其在綠島監獄，這些被關、要接受感化的人，不只是1個人，而是1個家庭，面對當年苦難歷史，他希望大家都認識、知道，可以原諒但絕對不能忘記，要面對歷史才能繼續走下去。