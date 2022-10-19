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歌仔戲+阿卡貝拉 慈善公演

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

財團法人葛瑪蘭文化基金會熱心公益，每年捐助青年學生獎助學金，最近舉辦歌仔戲傳統曲調結合阿卡貝拉的跨界公益演出，非常特別的合演新嘗試，歡迎民眾免費索票。

這場名為「藝趣新蘭陽．心繫你我他」錯配姻緣與Sirens人聲樂團表演，邀請全國唯一公立的蘭陽戲劇團演出經典好戲「錯配姻緣」，首創結合「Sirens人聲樂團」共譜歌仔新合曲。主辦單位昨在宜蘭轉運站的快閃宣傳活動，演出部分小片段，不同領域的樂曲另類合演。

葛瑪蘭文化基金會是由葛瑪蘭汽車客運捐助成立，每年頒發設籍宜蘭縣的高中職及大專院校優秀學生獎助學金，以行動支持認養遭遇生活困境又認真求學的優秀人才，並透過公益活動、愛心義賣，幫助弱勢家庭營養午餐。

「藝趣新蘭陽」11月19日晚上7點30分在宜蘭演藝廳登場，基金會提供免費索票，民眾可在10月24日中午12點起，前往葛瑪蘭客運各營業場站或宜蘭演藝廳索票，每人2張，索完為止。

宜蘭 樂團

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