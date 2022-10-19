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花蓮推「特色旅宿認證」 已60家通過

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

隨著國門開放，花蓮2千多家旅宿業者準備好迎接旅客，縣府觀光處推出「特色旅宿認證計畫」，鼓勵旅宿業者提升居住環境與設施，爭取Long Stay，盼吸引國內外旅客到花蓮旅遊，業者也樂見旅宿有官方認證，更符合旅客需求。

觀光處昨天舉辦「國際服務品質管理認證與高齡親善環境認證」頒證儀式，統計約60家業者申請並通過「ISQM國際服務品質認證」與「ISFE高齡親善環境旅宿認證」，通過家數全國第一。

國際認證機構董事長王孝慈表示，認證評分項目，不僅依循國際評核標準，並採神祕客服務調查制度，與現場資料查核，雙重審查檢視業者的服務與設備。

至於高齡親善環境認證審核重點，包括戶外設施、指標系統、照明系統、空間動線、噪音、醫療防護、電網資訊、家具材質、衛浴設施等，須做到友善高齡者的標準。

旅宿業者陳義豐表示，取得認證不但有官方的保證，更能從中學習提供旅客更好的服務。花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦說，取得認證就像是為自家民宿增加口碑，對訂房有很大的助益。

觀光處長張志翔說，縣府團隊會盡全力協助有國際認證的業者，並將「精品花蓮」推向國際舞台。

花蓮 民宿

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