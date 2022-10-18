基市表揚鑽石婚、金婚、紅寶石婚 祝159對佳偶恩愛久久
基隆市政府今晚在長榮桂冠彭園會館，舉辦市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，共有159對夫妻接受表揚。基隆市長林右昌致詞時，盛讚受獎夫妻都是現代婚姻優良模範。
基市府舉辦年滿65歲長者鑽石婚、金婚及紅寶石婚慶祝活動已近20年，今年婚齡60年以上鑽石婚有22對，婚齡50年以上金婚有93對，婚齡40年整的紅寶石婚有44對。
林右昌逐一致贈紀念牌道賀並拍下紀念照，還和鑽石婚夫妻最年長者，來自中正區97歲的趙子明、91歲的曾星賢伉儷，一同切下象徵圓滿甜蜜的蛋糕塔，祝福全場夫妻們都幸福久久，恩愛久久。
林右昌表示，百年修得共枕眠，人和人在一起結為夫妻共同生活，是人生難得的緣分與福氣。今年因疫情趨緩才能舉辦表揚活動，也是他最後一次以市長身分參與，祝福大家甜甜蜜蜜，永浴愛河共度一生。
婚慶表揚活動以「宴席」辦桌方式進行，市府社會處邀請「JC現代樂團」、「海洋大學奇幻魔術社」、「小提琴演奏家吳巧惠」演出，獲得在場長輩掌聲連連。散場時，再送每對夫妻喜餅禮盒，讓長輩們帶回家分享甜蜜及喜悅。
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