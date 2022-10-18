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避損數千萬…生華科前總經理涉退休前內線交易 北檢搜索約談

基隆豪雨成災 謝國樑勘災

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市長參選人謝國樑今天前往多處地點勘災，希望相關單位儘快搶修，並謝謝搶修人員的辛勞。圖／謝國樑競選辦公室提供
國民黨基隆市長參選人謝國樑今天前往多處地點勘災，希望相關單位儘快搶修，並謝謝搶修人員的辛勞。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市多處地點傳出災情，國民黨基隆市長參選人謝國樑今天和市議員張耿輝、連恩典，前往華新一路、六堵河濱步道等地勘災。謝說，希望相關單位儘快搶修道路，方便居民進出，並謝謝搶修人員的辛勞。

謝國樑說，七堵華新一路通往152號等民宅的道路坍方中斷，路基淘空十分嚴重。當地有名需要洗腎的市民受困，幸好下午接獲消息，消防局已經由臨時開闢的林間便道協助就醫。如果還有類似困境的民眾，要拜託里長跟區公所隨時反應，盡量避免憾事發生。

謝國樑指出，東新街山上仍有泥流從山上沖刷而下，地上滿是泥濘難以通行。六堵河濱步道也被淘空，禁止民眾通行，請市民朋友務必注意安全。

暖暖街281巷住家後方擋土牆多年前曾出狀況，昨天又發生土石崩落。謝國樑建議市政府跟中央應儘速處理已發生，或後續可能會發生的災情，制定相關處理流程。市府等相關單位一定要保持警覺，因為未來可能還會有災情發生。

謝國樑說，希望相關單位能儘快搶修道路，讓居民能夠順利進出，也謝謝辛苦的搶修人員，並呼籲大家一定要重視水土保持，政府與民間一起努力，才能避免未來發生類似的災情。

國民黨基隆市長參選人謝國樑今天前往多處地點勘災，希望相關單位儘快搶修，並謝謝搶修人員的辛勞。圖／謝國樑競選辦公室提供
國民黨基隆市長參選人謝國樑今天前往多處地點勘災，希望相關單位儘快搶修，並謝謝搶修人員的辛勞。圖／謝國樑競選辦公室提供
國民黨基隆市長參選人謝國樑今天前往多處地點勘災，希望相關單位儘快搶修，並謝謝搶修人員的辛勞。圖／謝國樑競選辦公室提供
國民黨基隆市長參選人謝國樑今天前往多處地點勘災，希望相關單位儘快搶修，並謝謝搶修人員的辛勞。圖／謝國樑競選辦公室提供

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