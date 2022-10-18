國門開放 花縣府推「特色旅宿認證」吸引旅客

隨著國門開放，花蓮2千多家旅宿業者準備好迎接旅客，縣府觀光處推出「特色旅宿認證計畫」，為鼓勵旅宿業者提升居住環境與設施，爭取Longstay，盼吸引國內外旅客花蓮旅遊，業者也樂見旅宿有官方認證，更符合旅客需求。

觀光處今天舉辦國際服務品質管理認證與高齡親善環境認證頒證儀式，統計有近60家業者申請並通過「ISQM國際服務品質認證」與「ISFE高齡親善環境旅宿認證」，通過家數為全國第一。花蓮縣長徐榛蔚及國際認證機構董事長王孝慈，共同頒發證書予業者。

王孝慈說明認證評分項目，不僅依循國際服務品質管理系統制訂評核標準，並採取神秘客服務調查制度與現場資料查核，用雙重審查機制檢視業者的服務與設備，旅館業審核項目多達600題以上，民宿業審核項目也超過260題。審核重點則包括環境空間維護、任務作業流程、人員服務禮儀應對、行銷運作、內部管理、教育訓練、管理制度及風險管控，合格分數為80分。

而高齡親善環境認證現場審核項目達60題以上，審核重點為戶外設施、指標系統、照明系統、空間動線、噪音、醫療防護、電網資訊、傢俱材質、衛浴設施等，須做到友善高齡者的標準。

旅宿業者陳義豐表示，取得認證不但有官方的保證，更能從中學習提供旅客更好的服務。花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦說，有了縣府協助業者取得認證，就像是為自家民宿增加口碑，對於訂房也有很大的助益，讓花蓮的好被更多國內外旅客發現。