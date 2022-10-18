形同畢業感言 林右昌：未來不管哪個工作「我都是基隆人」

基隆市議會本屆議員定期會、臨時會議程今天結束，議長蔡旺璉宣布散會前，請市長林右昌發表8年任期感言。林說，城市的進步需要持續下去，不可以也不能停歇。不管接下來在哪個工作崗位，他都是基隆人，一定會繼續為基隆的建設跟市民的福祉努力。

第19屆市議會第24次臨時會今天落幕，本屆議程等同結束。蔡旺璉說，林右昌在基隆「第一次參與政治工作」，就是擔任市長8年。宣布散會前想邀請林發表從政心得，「我不要提說是畢業感言啦」，因為今天是林右昌最後一次在基隆市議會「出現」，想藉這個時間聽聽感言。

林右昌表示，8年期間不管是定期大會還是臨時會，各位議員的批評、指教還有意見，都是市府各局處首長及同仁改善跟進步的動力，也提醒了很多可能沒有注意到的地方。8年來市府在議會鞭策、監督和支持下，市政推動基本上非常順利，特別藉這個機會表示感謝。

林右昌說，民國112年的預算已經編列完畢，雖然是跨屆的預算，不過市府同仁一定會全力以赴，戮力從公，盡心盡力讓每一分預算都能發揮效用，建設基隆。

個人部分，林右昌表示，在區里建設方面，議員給了許多意見跟建言，在整個大的城市發展上面，也提供非常多的想法，不管是對他個人，還是對整個市政府的提升和成長，受益非常的多。

林右昌表示，他有滿滿的感恩之意，因為8年中有太多點點滴滴，有太多不管是市府同仁，還是議員的努力，才能看到基隆市基本上是向上提升，往前進步當中。城市的進步需要持續下去，不可以也不能停歇，因為我市民對府、會都有非常高的期待。

林右昌說，雖然今天是他最後一次在議會跟大會報告跟說明，12月25日他就要卸任，不過不管他在什麼地方，或者不管他接下來在哪一個工作，哪一個崗位上面，他都是基隆人。他一定也會為基隆的建設，為所有市民的福祉繼續努力。