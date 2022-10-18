弱層補強補助納單一透天厝 每案最高補助50萬

918強震，造成花蓮玉里、台東池上與關山等地出現因地震造成建築物毀損的災情。內政部營建署今天表示，中央、地方與建築師、技師等民間團體第一時間投入建築物安全評估工作，並儘速完成「主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強經費補助執行作業要點」修正，將透天住宅納入補助範圍，補助上限為50萬元。

營建署表示，另請花蓮縣與台東縣政府可預先受理民眾申請案件，以讓民眾能早日回歸正常生活。

營建署指出，本次花東受災地區的建築物，許多有災損的房屋並未辦理建物第一次登記，相關申請補助的資格將從寬認定，只要是被張貼紅黃單的住宅，有確實居住事實，可提供戶口遷入證明與村里長證明、自來水費、電費繳費單據等證明資料，皆可作為補助申請文件，請民眾儘速向縣政府申請弱層補強補助。

營建署表示，為加速推動災區復原，已協調建築師公會、土木技師公會及結構技師公會等民間團體，優先協助民眾辦理修繕補強與補助等工作，發揮中央、地方與民間團體三方量能，以保護在地民眾居住環境安全。