918地震花蓮停水4千多戶 台水5天內恢復大部分家戶供水

距離918地震已滿1個月，台灣自來水公司第九區管理處今天回顧救災成果，統計花蓮玉里鎮及富里鄉有4207戶停水，玉里營運所及修漏廠商數十名人力投入搶修工程，在5天內就恢復大部分家戶、商家供水。位處偏遠的村落要花時間修復，就送水車應急，解決民生用水問題。

台水第九區處今天舉行「0918池上、玉里地震救災檢討及感恩座談會」，除了台水人員，也邀請供水廠商參與，並由台水總經理李嘉榮頒贈獎牌，感謝協助搶修工作。

九區處表示，震後造成玉里、富里地區供水系統損壞，停水達4207戶，周邊地區水壓降低，台水立即在玉里營運所開設前進指揮所，台水派出14組檢漏人力救災，還有13家檢修漏、供水監測系統廠商及工研院「AI輔助檢漏」小組投入，24小時全力搶修。

九區處玉里營運所主任徐俊明指出，這次地震水管受損情形，與4年前的0206花蓮市地震不同，南區自來水系統複雜、分散，管線更跨及瑞穗、卓溪、玉里及富里等地，第一時間就召回所有人力投入搶修。

徐俊明說，搶修工作主要由供水監測平台掌握即時水壓、臨時取水站水量，作業人員輪班供水調控及監測管理，加速供水復原，並針對異常排除故障。其中富里新興村位處偏遠，約70公尺水管斷裂，整條馬路必須挖開汰換新管線，當時緊急送水車，讓居民有水可用。