又現新坍方點！ 明池山莊聯外道路今搶通恐出現變數

受到尼莎颱風外圍環流影響，北台灣連日大雨，宜蘭縣台七線多處坍方道路中斷，也導致明池山莊聯外道路受影響，逾300名遊客、員工受困在山莊內。為此，公路總局連日來出動4、50名人力搶通，原預計明池段坍方的部分今天下午5點前可望搶通，不料上午在搶通過程中，又發現新的災點，搶通時間出現變數。

實際上，受到颱風外圍環流影響，再加上東北季風共伴效應，宜蘭山區連日來大雨不斷，台七線沿線出現七處道路坍方阻斷，其中明池段(68.4公里、69.5公里)、大曼段(49.8公里、51公里、54公里)、英士段(84.1公里)預計在今天下午5時前搶通。

不過公路總局表示，由於山區雨勢不斷，昨天晚上甚至還出現豪大雨，導致搶災便道出現坍滑狀況，直到今天早上才又繼續挺進，但早上前進到83K處時，再度發現新的災點，搶通時間還要再評估。

公路總局直言，搶災進度得視人力挺進的進度而定，但有些路段坍滑情況連人都無法攀爬進去，導致搶通困難，目前人力停留在83公里處，下午會再看看是否可以清出人員穿越的地方。

由於明池山莊位在台7線65公里至84.4公里段，新的災點出現也導致明池段搶通時間受影響。公路總局表示，目前就是想辦法先把物資、油料、藥品送到山莊，搶通時間得要再評估。