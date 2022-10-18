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2022「PASIWALI音樂節」於22、23日台東森林公園登場！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
2022「PASIWALI音樂節」將於本月22、23日在台東森林公園登場，今年演出大咖雲集，包括Matzka、A-Lin與陳建年等國內外知名原住民藝人共襄盛舉。本報資料照片
2022「PASIWALI音樂節」將於本月22、23日在台東森林公園登場，今年演出大咖雲集，包括Matzka、A-Lin與陳建年等國內外知名原住民藝人共襄盛舉。本報資料照片

2022「PASIWALI音樂節」將於本月22、23日在台東森林公園登場，今年演出大咖雲集，包括Matzka、A-Lin與陳建年等國內外知名原住民藝人共襄盛舉，縣府期望大家一起「往東方」聆聽南島的部落風情。

縣府原民處表示，PASIWALI音樂節在台東辦理已邁向第5年，今年音樂節除具有國內優秀原住民族音樂人才的演出，更與馬來西亞（Alena Murang）、菲律賓（Talahib People's Music）、帛琉（Malo Paulis）及印尼（Voice of Baceprot）等卡司合作，接軌南島原住民族群。

PASIWALI是阿美族語「往東方」的意思，東方是太陽升起的地方，台灣的東方更是孕育許多原住民歌謠的源頭，因此PASIWALI音樂節在台東辦理更具回歸家鄉意涵，也是一場長達數十萬公里的南島之舟部落音樂之旅。

活動於10月22、23日下午1點半舉行，會場設有5座國內外互動式部落屋，包括安坡童玩部落屋、飛魚板舟部落屋、大溪地草裙部落屋、菲律賓南島部落屋及複音青春部落屋等，民眾可以先行體驗原民樂舞及傳統技藝。

下午4點30分起舞台將陸續有7組國內外原住民族歌手及樂團等接力登場，首日有天生歌姬-A LIN及創作歌手舞炯恩等坐鎮，第二天則有王宏恩及Matzka等強大卡司，預計將吸引6萬人次享受這場音樂盛會，場內也規畫原民市集廊帶，促進原民產業經濟。

原住民 台東

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