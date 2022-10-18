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蘭陽戲劇團錯配姻緣 Sirens人聲樂團跨界合演 免費索票
財團法人葛瑪蘭文化基金會熱心公益，每年捐助青年學生獎助學金，最近更舉辦歌仔戲傳統曲調結合阿卡貝拉的跨界公益演出，非常特別的合演新嘗試，歡迎民眾免費索票。
這場名為「藝趣新蘭陽．心繫你我他」錯配姻緣與Sirens人聲樂團演出，邀請全國唯一公立的蘭陽戲劇團演出經典好戲「錯配姻緣」，首創結合「Sirens人聲樂團」共譜歌仔新合曲。主辦單位今天在宜蘭轉運站的快閃宣傳活動中，演出部分小片段，不同領域的樂曲另類合演。
葛瑪蘭文化基金會是由葛瑪蘭汽車客運捐助成立，每年頒發設籍宜蘭縣的高中職及大專院校優秀學生獎助學金，發掘許多莘莘學子上進努力不懈的感動故事，基金會以行動支持認養遭遇生活困境又認真求學的優秀人才，並透過客運公司長期捐助基金會辦理公益活動、愛心義賣，集結員工及乘客的愛心幫助弱勢家庭營養午餐，更透過車上影片分享學生感動故事及藝文表演。
基金會表示，109年舉辦「照亮生命的曙光」公益慈善音樂會，透過視障音樂的感動樂曲，讓民眾體會生命的無限潛能；今年「藝趣新蘭陽．心繫你我他」慈善藝文表演，邀請「蘭陽戲劇團」與「Sirens人聲樂團」，歌仔戲傳統曲調結合阿卡貝拉合演，期盼透過創新藝文能量，點亮耀眼的愛心曙光。
「藝趣新蘭陽」訂於11月19日(周六)晚上7點30分在宜蘭演藝廳登場，葛瑪蘭文化基金會提供免費索票，愛好戲曲的民眾可以在10月24日中午12點起，前往葛瑪蘭汽車客運各營業場站或宜蘭演藝廳索票，每人2張，索完為止。
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