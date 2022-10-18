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部落不滿瞭望台被拆 藍台東市長參選人承諾未來重建

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東市公所日前派員將部落瞭望台拆除，引發部落不同的聲音。記者卜敏正／攝影
台東市公所日前派員將部落瞭望台拆除，引發部落不同的聲音。記者卜敏正／攝影

台東市新馬蘭復基部落10多前建造的「瞭望台」，是部落祭儀、祈福重要建築，因年久失修，台東市公所去年10月邀部落會勘後，本月初拆除，但不知情族人認為拆除前未告知、不尊重部落，昨晚開會抗議，市長參選人陳銘風到場承諾當選後重建才歡喜散會。

台東市公所原民課長陳彥吉說明，該瞭望台建於民國100年，因為是木製，曾因燃放鞭炮失火，加上日曬雨淋基座受損，公所去年就發文部落主席，10月4日會同土木專家、里長，及代表部落主席到場的王姓耆老同會勘。

陳彥吉說，當時就認定該暸望台有倒塌危險，基於公共安全應該拆除，現場出席者都同意，經過1年部落也未表達意見，日前才派工拆除，執行過程絕對尊重部落。

縣議員陳銘風表示，雖不確定公所執行程序，但公部門拆除一定有原因，除釐清原因外，他承諾當選後協助找經費，規畫後交部落討論瞭望台設計，由下而上討論，協助部落建一座新瞭望台。

新馬蘭復基部落昨晚召開部落會議，會議中部落主席王清龍，針對本案未處理好向族人致歉，市民代表巫化 巴阿立佑司強調，部落事務族人一定要先取得共識，再向公部門說出部落需求，就算興建新瞭望台，也應該聽部落需求，絕不接受上面直接丟一個瞭望台下來，這是部落基本權益、絕不退讓。

台東市公所日前派員將部落瞭望台拆除，引發部落不同的聲音。記者卜敏正／攝影
台東市公所日前派員將部落瞭望台拆除，引發部落不同的聲音。記者卜敏正／攝影
市民代表巫化 巴阿立佑司強調，部落族人一定要先取得共識，再向公部門說出部落需求。記者卜敏正／攝影
市民代表巫化 巴阿立佑司強調，部落族人一定要先取得共識，再向公部門說出部落需求。記者卜敏正／攝影
陳銘風承諾協助部落找經費，規畫後交部落討論瞭望台設計，由下而上協助部落建一座新瞭望台。記者卜敏正／攝影
陳銘風承諾協助部落找經費，規畫後交部落討論瞭望台設計，由下而上協助部落建一座新瞭望台。記者卜敏正／攝影

陳銘風 2022大選 台東縣選舉

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