基隆七堵道路塌！21人受困幸安全無虞 待明日搶修

基隆市七堵區華新一路160號附近道路今天坍塌，交通中斷。基隆市長林右昌下午前往現場勘災，確認6户21人受困，但安全無虞，食物與用水也充足，指示區公所定時電話慰問並掌握狀況回報，另由工務處協調廠商與機具，明天天候允許就進場搶災。

尼莎颱風通過台灣南部巴士海峽，外圍環流和東北季風共伴效應，導致基隆雨勢不斷。華新一路160號附近道路坍塌，人車無法通行。由於七堵山區持續降雨，路面漫流水量不小，邊坡持續遭雨水沖刷。

林右昌下午和代理七堵區長的民政處副處長謝振和、友一里長陳春炎、警三分局長林文煜等人陪同，前往現場了解災情狀況。七堵區公所已確認事故路段山區共6户21人，目前安全無虞，食物與用水充足。