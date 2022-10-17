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基隆七堵道路塌！21人受困幸安全無虞 待明日搶修
基隆市七堵區華新一路160號附近道路今天坍塌，交通中斷。基隆市長林右昌下午前往現場勘災，確認6户21人受困，但安全無虞，食物與用水也充足，指示區公所定時電話慰問並掌握狀況回報，另由工務處協調廠商與機具，明天天候允許就進場搶災。
尼莎颱風通過台灣南部巴士海峽，外圍環流和東北季風共伴效應，導致基隆雨勢不斷。華新一路160號附近道路坍塌，人車無法通行。由於七堵山區持續降雨，路面漫流水量不小，邊坡持續遭雨水沖刷。
林右昌下午和代理七堵區長的民政處副處長謝振和、友一里長陳春炎、警三分局長林文煜等人陪同，前往現場了解災情狀況。七堵區公所已確認事故路段山區共6户21人，目前安全無虞，食物與用水充足。
工務處簡報說，釀災路段路基因被大雨掏空，造成路面塌陷，目前由警方協助封閉警戒，預計明天雨勢稍緩，先以鋼板樁穩定邊坡，再從旁開闢便道搶通，滿足民眾緊急通行需求。
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