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頭城鎮公所今起發放振興經濟津貼 鎮民開心領取2千元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
領到2千元振興經濟津貼的民眾，感謝鎮公所德政。圖／鎮公所提供
領到2千元振興經濟津貼的民眾，感謝鎮公所德政。圖／鎮公所提供

宜蘭頭城鎮公所今天起同步在鎮內8個里發放振興經濟津貼，每位鎮民2000元，雖然尼莎颱風外圍環流影響雨勢不斷，但領取津貼的民眾非常踴躍。代理鎮長蔡文益表示，如果無法在各發放點領取的鎮民，可於10月21日下午、22日、23日在鎮公所補領，23日是最後期限。

今天民眾排隊領取津貼的秩序良好，大家臉上露出笑容，感謝鎮公所德政，還有人在臉書貼文留言致謝，對於生活經濟不無小補。

蔡文益表示，今年疫情嚴峻，因相關社會福利補助方案有若干條件限制，這段期間遇到許多民眾雖有實際困難，但囿於法令未合，無法給予及時補助，疫情衝擊也對民生經濟造成不小影響，所以在鎮公所與鎮民代表會合作下辦理發放振興經濟津貼，希望能帶給鎮民及時且溫暖的幫助。

社會課長鄭基誠說，發放對象是111年9月12日前設籍頭城鎮的鎮民，或出生且初設戶籍頭城鎮的新生兒都算。

若本人領取，需攜帶國民身分證及印章，如果家中人員無法前來領取，可以委託書委請家人代領，受委託代領人要繳驗身分證及印章，委託人需要提供身分證或戶口名簿或戶籍謄本三者擇一，接受驗證，相關發放注意通知單及委託書，都已經請里鄰長協助發送至各家戶或在公所網站下載。

民眾排隊領取振興經濟津貼。圖／鎮公所提供
民眾排隊領取振興經濟津貼。圖／鎮公所提供
民眾排隊領取振興經濟津貼。圖／鎮公所提供
民眾排隊領取振興經濟津貼。圖／鎮公所提供
一家六口，就可以領取每包2000元的振興經濟津貼，讓民眾超開心。圖／鎮公所提供
一家六口，就可以領取每包2000元的振興經濟津貼，讓民眾超開心。圖／鎮公所提供

身分證 疫情 宜蘭

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