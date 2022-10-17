門諾醫院推安寧緩和醫療25年 設計問答破除迷思

花蓮門諾醫院推動「安寧緩和」25年，每年平均服務1200人次，院方舉辦「安寧25活出愛」分享會，邀請家屬分享經歷，同時設計「安寧25問」，像是安寧醫療不是生命終結的地方，主要是積極控制症狀以緩解痛苦，未來有機會康復出院，破除大眾對安寧醫療的迷思。

門諾醫院推動安寧緩和25周年，今天在門診大廳舉辦分享活動，現場邀請家屬親身分享。院方表示，安寧居家醫療每年訪視人次，從早期400人次增加至今約1200多人次。在宅或機構善終的比率更由4成提升至7成，21年來服務總量約1萬2000人，團隊訪視次數高達1萬8000次。

「感謝過去的那段日子，你們一直都在」病患家屬張慧苓回想起父親癌末的最後階段，在安寧團隊的陪伴與支持下，有更多勇氣面對死亡，並從中體悟人生的意義。她說，好的醫師不是把病治好而已，而是照顧到病人與家屬的心，認為安寧團隊都有做到。

門諾醫院緩和安寧療護中心主任陳翌真表示，很多人認為住進安寧病房就是「放棄、等死」，其實安寧緩和醫療分為急性病症及癌末，提供緩解、支持性照護，團隊成員除了醫護，還包括心理師、社工師及關懷師，減輕病患身心靈痛苦，提升生活品質，也給予親友支持與陪伴；在醫師評估同意下，患者也可選擇出院返家，銜接安寧居家醫療服務。

陳翌真說，面對死亡不是件容易的事，需要專業人士協助病患克服臨終前的心情與生命課題學習，還有家屬不安的情緒，透過信仰力量支持，減少病患與家屬的遺憾。而安寧團隊近5年來也完成12名患者臨終遺願，幫助患者圓夢。