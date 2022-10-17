受災戶安置飯店餘悸猶存 林右昌請飯店備豬腳麵線壓驚

基隆市暖暖街281巷住戶因為屋後山坡發生土石流，土石昨晚沖進3戶民宅，市府將住戶安置在北都飯店。基隆市長林右昌今天上午慰問受災戶，除了致贈慰問金，並承諾住戶會介入後續處理作業，不用擔心。

暖暖街281巷內住在5樓的男子說，昨天白天屋後山坡就有小狀況，晚上6點半左右聽到一聲巨響，接著轟隆隆十多聲，土石全滑下來，下樓查看鄰居屋內滿是土石和泥水，還好沒有人受傷。

暖暖區公所昨晚將土石流受災戶安置在北都飯店，林右昌上午由暖暖區長蔡春堂、暖暖里長陳建興陪同，前往飯店慰問受災戶，叮嚀他們多休息，等住處安全無虞再送他們回家。

一名婦人回想起昨晚的場景，顯得餘悸猶存。林右昌拍拍她的背，表示會請飯店準備豬腳麵線，讓受災戶享用壓壓驚。

聽到林右昌這麼說，婦人回說「不用啦」，但神情流露出感動。她憂心的說，家裡的東西都壞掉了，林右昌表示會幫她清理，並給婦人一個擁抱，請她放心。