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幼時家境差耽誤升學 校友40年後募款捐建台東母校籃球場

中央社／ 台東縣17日電
台東縣永安國小校友林原德畢業約40年後事業有成，發起募款協助母校整建籃球場並添置運動器材；籃球場自民國92年建造後迄今將近20年，完成整修，煥然一新。 中央社
台東縣永安國小校友林原德畢業約40年後事業有成，發起募款協助母校整建籃球場並添置運動器材；籃球場自民國92年建造後迄今將近20年，完成整修，煥然一新。 中央社

台東縣永安國小校友林原德畢業約40年後事業有成，發起募款協助母校整建籃球場且添置運動器材，今天舉行捐贈啟用儀式，他開心學子有更好學習環境，也營造社區運動休閒空間。

林原德說，今天很高興有能力幫助母校改建籃球場，特別帶著父親一起參加揭幕儀式，將這項公益活動和父親分享；發起募款活動獲高雄市柴山獅子會會員響應，共募得新台幣102萬餘元，期望拋磚引玉捐資興學，也期待給學弟妹友善的學習空間。

林原德的盧姓同學表示，林小時候家境不好，經常缺課幫忙種田，因此耽誤了學業，國中畢業後就像許多鄉下小孩一樣到台北工作，剛開始當黑手，後來做資源回收場相關事業，總算改善生活。

永安國小校長林宜茂表示，學校籃球場自從民國92年建造後迄今將近20年，因球場設施逐漸老化降低師生及社區民眾使用的頻率，終於在10月初完成籃球場整修工程與運動器材設備採購，整個煥然一新，兼具安全與美觀。

林宜茂指出，林原德為學校第28屆畢業生，非常感謝他抱持回饋母校、造福學子的善心，看見學校的需要，大力支持整建並發起募款活動；也藉此捐贈儀式教育孩子感恩惜福的態度並引導孩子努力學習，將來有機會貢獻自己的力量為他人服務。

募款 獅子會

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