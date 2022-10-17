快訊

「台灣治安比馬國好100倍」遭馬國網友私訊恐嚇 高大成這樣反制

中重症+177！曾接種2劑 6歲童新冠後罹MIS-C仍在一般病房治療中

直播／疫情終於下降！本土確診增28,806例 較上周一減少10.2%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮2鄉農作物因雨受損26公頃 縣府爭取農委會現金救助

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣秀林、新城鄉大豆等作物因連日降雨出現災損，縣府農業處評估，受損面積共約26公頃，農損金額約67萬元，已達農委會現金救助標準。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣秀林、新城鄉大豆等作物因連日降雨出現災損，縣府農業處評估，受損面積共約26公頃，農損金額約67萬元，已達農委會現金救助標準。圖／花蓮縣府提供

近日豪雨不斷，花蓮縣秀林、新城鄉大豆等作物出現災損，縣府農業處評估，受損面積共約26公頃，農損金額約67萬元，已達農委會現金救助標準，依規定提報。另壽豐鄉、光豐地區及玉里鎮許多作物也因大雨泡在水裡，縣府與農會待水退後將前往勘災，若出現遲發性損害，將爭取相關補助。

農業處長陳淑雯指出，日前接獲新城鄉及秀林鄉農友反應，本月6日至9日東北季風帶來豐沛雨勢，多處農田出現淹水，導致大豆等作物出現災損，便邀集花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組，前往現地勘查。

陳淑雯表示，因豪大雨影響，新城鄉內的大豆、紅豆、芥菜、甘藍等作物，及秀林鄉大豆、硬質玉米等作物，有幼苗流失、缺株、發芽率不佳及腐爛等情況，受損面積約26公頃，損害程度約20至40%不等，預估農損金額67萬8000元，已達農委會現金救助啟動標準，農業處已提報爭取。

這兩天尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴效應，花蓮連日出現豪大雨，中南區鄉鎮包括壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉及玉里鎮等，都有發生淹水，部分作物如稻米泡在水中。

陳說，由於正值二期稻作抽穗期，擔心稻米出現遲發性損害，待水退後才能觀察，農業處與各地區農會也保持聯繫，觀察作物生長狀況，呼籲農友如發現農作物生長異常，務必向當地公所通報，以確認受災情形。

近日豪雨不斷，花蓮縣秀林、新城鄉大豆等作物出現災損，受損面積共約26公頃，已達農委會現金救助標準，縣府農業處依規定提報。圖／花蓮縣府提供
近日豪雨不斷，花蓮縣秀林、新城鄉大豆等作物出現災損，受損面積共約26公頃，已達農委會現金救助標準，縣府農業處依規定提報。圖／花蓮縣府提供

花蓮 災損 農委會

延伸閱讀

綠營花蓮議員參選人困在列車上打給立委 挨批耍官威

花蓮東部發電廠排砂放水 籲民眾遠離河床

達成三方共識 花蓮2座部落聚會所蓋在國小內

前年氣爆昨又失火 花蓮知名佳興冰菓店門市燒毀暫停營業

相關新聞

台七線49.8K大崩塌即起封路 桃園往宜蘭雙向交通改道

桃園市復興區台七線49.8公里大曼路段邊坡大崩塌，一個多月來搶修、坍塌一再重複，尼莎颱風又發生坍塌阻斷通行，公路局第一養...

花蓮2鄉農作物因雨受損26公頃 縣府爭取農委會現金救助

近日豪雨不斷，花蓮縣秀林、新城鄉大豆等作物出現災損，縣府農業處評估，受損面積共約26公頃，農損金額約67萬元，已達農委會...

台東縣新任衛生局長孫國平：將致力提升台東醫療人力

台東縣政府今天辦理新任衛生局長孫國平布達，孫國平表示，過去長期到台東旅遊，現在是為台東服務時刻，希望未來花東醫療資源能合...

蘭嶼、綠島載出1700公噸垃圾 籲遊客減少1次性用品

台東縣蘭嶼、綠島鄉2離島觀光人潮衍生垃圾，必須轉運本島處理，今年初因外縣市禁代燒垃圾，2離島垃圾只能堆積，直到縣焚化爐重...

趕在東北季風盛行前 蘭嶼、綠島垃圾轉運逾1700公噸

解決蘭嶼及綠島的垃圾問題，台東縣環保局與廠商協力配合，趕在東北季風盛行前，完成1700公噸兩個離島的垃圾轉運目標量，並呼...

綠營花蓮議員參選人困在列車上打給立委 挨批耍官威

昨天台鐵229次列車受颱風外圍環流影響暫停在福隆站，民進黨籍花蓮縣議員第二選區參選人陳財能正好在車上，他貼文指出，列車暫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。