花蓮2鄉農作物因雨受損26公頃 縣府爭取農委會現金救助

近日豪雨不斷，花蓮縣秀林、新城鄉大豆等作物出現災損，縣府農業處評估，受損面積共約26公頃，農損金額約67萬元，已達農委會現金救助標準，依規定提報。另壽豐鄉、光豐地區及玉里鎮許多作物也因大雨泡在水裡，縣府與農會待水退後將前往勘災，若出現遲發性損害，將爭取相關補助。

農業處長陳淑雯指出，日前接獲新城鄉及秀林鄉農友反應，本月6日至9日東北季風帶來豐沛雨勢，多處農田出現淹水，導致大豆等作物出現災損，便邀集花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組，前往現地勘查。

陳淑雯表示，因豪大雨影響，新城鄉內的大豆、紅豆、芥菜、甘藍等作物，及秀林鄉大豆、硬質玉米等作物，有幼苗流失、缺株、發芽率不佳及腐爛等情況，受損面積約26公頃，損害程度約20至40%不等，預估農損金額67萬8000元，已達農委會現金救助啟動標準，農業處已提報爭取。

這兩天尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴效應，花蓮連日出現豪大雨，中南區鄉鎮包括壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉及玉里鎮等，都有發生淹水，部分作物如稻米泡在水中。