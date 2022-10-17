蘭嶼、綠島載出1700公噸垃圾 籲遊客減少1次性用品

台東縣蘭嶼、綠島鄉2離島觀光人潮衍生垃圾，必須轉運本島處理，今年初因外縣市禁代燒垃圾，2離島垃圾只能堆積，直到縣焚化爐重啟試燒才紓解地方垃圾壓力，今年1至10月已轉運1700公噸垃圾，呼籲居民及遊客減少使用一次性用品。

台東綠島、蘭嶼今年是國內觀光旅遊熱門景點，但垃圾仰賴民間船運送回本島焚燒，因台東垃圾過去只能運外縣市處理，外縣市禁運後，廠商考量運回本島無法處理，皆放棄投標，蘭嶼和綠島垃圾只能堆積島內，僅綠島今年上半年未清運垃圾就累積達1000公噸。

環保局指出，上半年垃圾焚化爐重啟試燒後，才成功辦理轉運計畫標案，藉由離島垃圾轉運回台東富岡漁港，再進行後續去化處理。今年分別為蘭嶼鄉轉運1035公噸，綠島鄉轉運超過700公噸，有效釋放2離島掩埋場貯存空間。

縣環保局統計，僅綠島每年6至9月旅遊旺季，每日約有2.5到3公噸垃圾，淡季每日也有1.5到2公噸垃圾，呼籲民眾減少一次性用品使用量，才是解決離島垃圾問題的治本之道。