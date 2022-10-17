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聯外交通中斷 太平山國家森林遊樂區今、明兩天休園
太平山國家森林遊樂區區外的主要聯外道路，包括台7線、台7甲線及宜51線，尚有部分路段發生嚴重邊坡塌，交通中斷，目前公路總局尚在搶修，今明兩天繼續休園。
位於大同鄉的太平山這次是重災區，超大豪雨集中山區，各旅宿據點都受創嚴重，太平山遊樂區昨天休園，山莊人員先把100多名在前晚入住旅客經由警車引導，改走宜51線於中午護送下山，接下來兩天的交通仍不穩定。。
公路局第四區養護工程處今天凌晨搶通台7甲線便道，讓人車先離開山區，而目前宜51線是單向管制通行，只能提供民眾下山不能上山，目前台7線尚未通車。
基於聯外道路交通中斷，連帶影響區內電力輸送，因此林務局羅東森區管理處決定持續休園至10月19日(星期三)，暫定10月20日(星期四)開園。
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