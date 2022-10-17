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趕在東北季風盛行前 蘭嶼、綠島垃圾轉運逾1700公噸

中央社／ 台東縣17日電
為了解決蘭嶼及綠島的垃圾問題，台東縣環保局與廠商協力配合，趕在東北季風盛行前，完成1700公噸兩個離島的垃圾轉運目標量。（台東縣政府提供） 中央社
為了解決蘭嶼及綠島的垃圾問題，台東縣環保局與廠商協力配合，趕在東北季風盛行前，完成1700公噸兩個離島的垃圾轉運目標量。（台東縣政府提供） 中央社

解決蘭嶼綠島的垃圾問題，台東縣環保局與廠商協力配合，趕在東北季風盛行前，完成1700公噸兩個離島的垃圾轉運目標量，並呼籲民眾從源頭減量，減少垃圾轉運去化的壓力。

台東縣政府今天發布訊息表示，每年自10月到隔年4月，長達7個月的時間是東北季風盛行時期，蘭嶼、綠島船班常因風浪過大影響而停駛，使得離島垃圾轉運工作無法順利執行，困難重重。

今年依原計畫排程在12月底前應完成蘭嶼及綠島垃圾轉運目標量合計1700公噸，在環保局與廠商努力之下，趕在東北季風來臨前，兩離島總計已轉運超過1700公噸垃圾，有效降低兩離島垃圾處理問題。

台東縣環保局廢棄物管理科指出，針對兩離島垃圾處理問題，歷年均辦理轉運計畫標案，希望藉由離島垃圾轉運回台東富岡漁港後，再進行後續去化處理。

目前已轉運垃圾蘭嶼鄉超過1035公噸，綠島鄉轉運超過700公噸，有效釋放掩埋場內的貯存空間，並維護兩離島的垃圾收運的順暢性，目前已向行政院環境保護署爭取更多經費，轉運更多垃圾量。

因應蘭嶼及綠島近年旅遊人數逐年增加，也伴隨著一般廢棄物的產生量隨之上升，垃圾轉運為治標手段，環保局呼籲減少一次性用品使用量才是解決離島垃圾問題的治本之道，鼓勵遊客自備個人用品，如盥洗用具、環保餐具及環保杯等，減少一次性用品，兼顧環保又衛生，共同守護離島環境。

台東縣環保局依原計畫排程在12月底前應完成蘭嶼及綠島垃圾轉運目標量合計1700公噸；在環保局與廠商努力之下，趕在東北季風來臨前，兩離島總計已轉運超過1700公噸垃圾，有效降低兩離島垃圾處理問題。（台東縣政府提供） 中央社
台東縣環保局依原計畫排程在12月底前應完成蘭嶼及綠島垃圾轉運目標量合計1700公噸；在環保局與廠商努力之下，趕在東北季風來臨前，兩離島總計已轉運超過1700公噸垃圾，有效降低兩離島垃圾處理問題。（台東縣政府提供） 中央社

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