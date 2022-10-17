宜蘭山崩 徐國勇指示空勤總隊今晨5點運補物資

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
內政部長徐國勇坐鎮中央災害應變中心。圖／取自徐國勇臉書
內政部長徐國勇坐鎮中央災害應變中心。圖／取自徐國勇臉書

尼莎颱風海上警報雖解除，但受到外圍環流及東北季風影響，北部、東北部及東部地區仍應嚴加戒備強降雨。內政部長徐國勇凌晨透過臉書表示，在稍早的第4次工作會報，他已請北北基桃宜等縣市政府，仍須加強豪雨所致坡地災害應變作業，因今天（17日）為上班課日，請密切注意退水情形，並於必要時調派抽水機處置。

徐國勇指出，考量宜蘭山崩民眾受困、雙北地區仍有積水未退等災情，為落實「人命安全優先」，中央災害應變中心持續1級開設。

另有關宜蘭縣大同鄉台七線崩塌有遊覽車及自小客車無法通行，導致254位民眾受困，徐國勇表示，由於崩塌持續擴大，交通部公路總局繼續搶修中，中央災害應變中心已派遣協調官員前往協助救災，目前已開設避難收容處所，妥善安置受困民眾，他剛在工作會報也指示內政部空勤總隊，將在今早5點半左右安排2架次直升機，前往宜蘭運動公園運補水與糧食等物資，確保收容民眾安全及所需物資供應充足。

徐國勇也提醒民眾勿掉以輕心，出外仍須注意安全，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備。

徐國勇 宜蘭

延伸閱讀

徐國勇：持續坐鎮應變中心 即時掌握災情調派應處

王美惠籲警械使用調查小組邀基層 徐國勇允諾會納入

蘭嶼僅10名員警 徐國勇：觀光旺季將加派警力駐島

兵役擬延長替代役是否調整 徐國勇這樣回答

相關新聞

宜蘭山崩 徐國勇指示空勤總隊今晨5點運補物資

尼莎颱風海上警報雖解除，但受到外圍環流及東北季風影響，北部、東北部及東部地區仍應嚴加戒備強降雨。內政部長徐國勇凌晨透過臉...

宜蘭國際綠色影展下鄉巡迴放映獲好評 好禮多重送

宜蘭國際綠色影展自活動開跑至今連同在山地鄉，總共下鄉跑有10個鄉鎮市放映好片，今年與過往不同的是移動電影院，挑選多部與環...

宜蘭培育小小歌仔戲新秀 傳統戲曲社團育成大匯演

宜蘭縣除了成立全國唯一的公立歌仔戲團，同時在國中小及社區培育戲曲人才，這兩天在羅東文化工場舉辦「2022傳統戲曲社團育成...

達成三方共識 花蓮2座部落聚會所蓋在國小內

花蓮市「吉寶竿部落文化聚會所」及「根努夷部落文化聚會所」相繼落成，與一般的聚會所不同，2座分別蓋在中原國小與明廉國小。原...

台東光祭點燈 縣府要結合知本溫泉泡湯之旅

台東縣政府今年秋天創新活動「台東光祭」，昨晚在知本溫泉點燈展演，12組國內外藝術家，結合聲光創作裝置藝術，進行為期1個月...

花蓮市長4人爭位 綠營參選人謝豪杰競總風雨中成立

九合一選舉剩下1個多月，花蓮市長有國民黨縣議員魏嘉彥及李秋旺、民進黨市民代表謝豪杰、無黨籍蔡志明4人參選。謝豪杰今天成立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。