宜蘭山崩 徐國勇指示空勤總隊今晨5點運補物資

尼莎颱風海上警報雖解除，但受到外圍環流及東北季風影響，北部、東北部及東部地區仍應嚴加戒備強降雨。內政部長徐國勇凌晨透過臉書表示，在稍早的第4次工作會報，他已請北北基桃宜等縣市政府，仍須加強豪雨所致坡地災害應變作業，因今天（17日）為上班課日，請密切注意退水情形，並於必要時調派抽水機處置。

徐國勇指出，考量宜蘭山崩民眾受困、雙北地區仍有積水未退等災情，為落實「人命安全優先」，中央災害應變中心持續1級開設。

另有關宜蘭縣大同鄉台七線崩塌有遊覽車及自小客車無法通行，導致254位民眾受困，徐國勇表示，由於崩塌持續擴大，交通部公路總局繼續搶修中，中央災害應變中心已派遣協調官員前往協助救災，目前已開設避難收容處所，妥善安置受困民眾，他剛在工作會報也指示內政部空勤總隊，將在今早5點半左右安排2架次直升機，前往宜蘭運動公園運補水與糧食等物資，確保收容民眾安全及所需物資供應充足。

徐國勇也提醒民眾勿掉以輕心，出外仍須注意安全，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備。