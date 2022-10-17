三方達共識 花蓮市2部落聚會所蓋在校園

花蓮市「吉寶竿部落文化聚會所」及「根努夷部落文化聚會所」相繼落成，與一般聚會所不同，2座分別蓋在中原國小與明廉國小。原住民委員會主任委員夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）表示，只要公所、部落與學校達成共識，聚會所可在學校的土地上興建，也能作為學校教學使用，創造雙贏。

吉寶竿及根努夷部落聚會所2019年起規畫，由中原及明廉國小提供校內土地，經地方說明會後，2020年完成設計及建築執照申請，當年底完成招標，9月竣工。

夷將表示，「吉寶竿部落文化聚會所」及「根努夷部落文化聚會所」都為政院各核定的1436萬元經費辦理，這也是花蓮首次蓋在學校的聚會所，具有非常重要意義。尤其原民會特別放寬規定，只要公所、部落與學校就管理權責達共識，就可在學校土地上興建，除滿足部落需求，也能提供教學使用。

原民會表示，行政院運用花東基金已先後核定花蓮縣府辦理2期「部落聚會所興建計畫」，自2016年至2023年計畫經費總計4億多，預計興建28座部落聚會所。

花蓮市長魏嘉賢表示，2016年上任時，花蓮市沒有一座部落聚會所，如今至少有6座聚會所完成或興建及規畫中。