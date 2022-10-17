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基隆要塞司令部 擬年底蓋停車場

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市府規畫在要塞司令部旁興建立體停車場，提供281個停車位。當地住戶擔心施工對環境、交通及建物安全的衝擊。交通處保證確保施工安全及品質，預計今年底發包施工，將規畫通道串連要塞司令部。

市府推動大基隆歷史場景計畫納入光復營區舊址，拆除圍牆，整建人行步道和重新規畫空間利用，將軍事設施變成休閒空間，串連鄰近的司令部官邸、眷舍、清法戰爭園區及旭丘指揮所，形成文化歷史廊帶。

交通處配合在司令部旁國有地興建立體停車場，前晚辦說明會，將在祥豐街、豐稔街41巷口的停車場用地建地下1層、地上4層立體停車場。處長蘇先知說，已協調自來水公司將加壓站地下化，台電電桿地下化，增加人行及公共空間，降低對住戶出入的影響。

出席的中正區真砂里長魏君龍、中砂里長廖文雄關切施工期間，是否會對環境、停車、出入動線及建築物安全造成影響。交通處及委託建築師強調工程安全。

基隆市祥豐街旁的「基隆要塞指揮所」1896年由日軍設立，1903年成立「基隆要塞司令部」，成為日據時期北台灣最高軍事指揮中心。現有司令部廳舍建於1928年，隔年完工，二戰後國軍接管，再交給海巡署成立光復營區。

基隆 停車場

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