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大武之心南迴驛 參訪路崎嶇

聯合報／ 記者卜敏正／台東報導
遊客參訪「大武之心南迴驛」後，順道走漁港旁便道，爬鵝卵石碎石坡上堤防，欣賞作品「1314號的藍」。記者卜敏正／攝影
遊客參訪「大武之心南迴驛」後，順道走漁港旁便道，爬鵝卵石碎石坡上堤防，欣賞作品「1314號的藍」。記者卜敏正／攝影

台東縣政府打造「大武之心南迴驛」預訂本月20日開幕，近期許多遊客參訪後，順道到大武漁港旁欣賞南迴藝術季作品「1314號的藍」，遊客反映觀賞作品要爬鵝卵石斜坡太危險。縣府回應，遊客走在非規畫的參訪路線，將增設標示，說明正確參觀動線。

不少遊客近期到「大武之心南迴驛」參訪，從2樓觀景台可遠眺大武漁港外藍天白雲，及堤防上南迴藝術季作品「1314號的藍」，不少遊客會下樓跨越停車場旁矮牆，朝漁港旁便道走向藝術作品

陳姓遊客說，從南迴驛要走到藝術作品所在地堤防，只能踩踏鵝卵石往上爬，不少人都擔心摔倒，也納悶「參觀路線這麼崎嶇？」

台東縣文化處副處長劉俊毅說明，位於大武漁港海堤的南迴藝術季作品「1314號的藍」，主辦單位規畫的參訪路線是從台9線北上過大武加油站右轉開到底，先經過海巡哨站，作品附近有空地停車，下車後循標示步行即可看到作品。

劉俊毅表示，遊客若停車在南迴驛，跨越停車場矮牆，從漁港外圍走向作品下方，再爬鵝卵石坡，並非正確路線，南迴驛營運後，的確可能造成遊客誤解，會盡快增設標示說明參訪路線。

停車場 台東 藝術作品

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