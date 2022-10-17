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大武之心南迴驛 參訪路崎嶇
不少遊客近期到「大武之心南迴驛」參訪，從2樓觀景台可遠眺大武漁港外藍天白雲，及堤防上南迴藝術季作品「1314號的藍」，不少遊客會下樓跨越停車場旁矮牆，朝漁港旁便道走向藝術作品。
陳姓遊客說，從南迴驛要走到藝術作品所在地堤防，只能踩踏鵝卵石往上爬，不少人都擔心摔倒，也納悶「參觀路線這麼崎嶇？」
台東縣文化處副處長劉俊毅說明，位於大武漁港海堤的南迴藝術季作品「1314號的藍」，主辦單位規畫的參訪路線是從台9線北上過大武加油站右轉開到底，先經過海巡哨站，作品附近有空地停車，下車後循標示步行即可看到作品。
劉俊毅表示，遊客若停車在南迴驛，跨越停車場矮牆，從漁港外圍走向作品下方，再爬鵝卵石坡，並非正確路線，南迴驛營運後，的確可能造成遊客誤解，會盡快增設標示說明參訪路線。
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