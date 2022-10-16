宜蘭國際綠色影展下鄉巡迴放映獲好評 好禮多重送

宜蘭國際綠色影展自活動開跑至今連同在山地鄉，總共下鄉跑有10個鄉鎮市放映好片，今年與過往不同的是移動電影院，挑選多部與環境議題相關作品輪番放映，喚起大家重視環保議題，放映至今好評不斷，縣環保局提醒民眾每場都有送好禮，千萬別錯過。

今晚在蘇澳國小放映「惡水真相」，改編自攝影師尤金史密斯的同名傳記，敘述水銀汙染事件的災難真相，引人深省。本月20日星期四將在五結鄉中興文創57倉庫，播映《維沃的精彩生活》，21日星期五在壯圍鄉後埤發展協會播放《藻礁之聲》，閉幕片訂於23日在羅東文化工場播放《美力台灣3D》，邀請導演曲全立現身與大家聊電影。

環保局長黃政釧表示，移動電影院開放入場時間為電影正式開播前30分鐘，先前的幾個場次民眾絡繹不絕入場，選定座位期待電影放映，想挑選好位置的觀眾提前到場，可領取主辦單位準備的入場禮爆米花，每場次提供100份。

另外映後還有電影有獎徵答活動，發送「有機培養土」給每位觀眾，是以回收廚餘堆肥製成，響應資源再利用，帶培養土回家體驗另類環保。