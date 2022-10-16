林姿妙指示所屬與一河局、農田署研議解決七賢淹水問題

受到尼莎颱風外圍環流影響，超大豪雨侵襲宜蘭，造成員山鄉七賢地區因水利署第一河川局管轄的蘭陽溪水位暴漲，導致農田水利署宜蘭管理處管理的溪洲排水匯流口回堵而出現淹水，同時可能造成蘭陽大橋封橋，縣長林姿妙與行政院長蘇貞昌災害視訊會議後，視察公路單位封橋準備及各地淹水狀況。

關於七賢地區淹水災情，林姿妙今天請縣政府水利資源處協助水利署第一河川局增派2台移動式抽水機，共有7台移動式抽水機抽水，並指示水資處日後儘速會同第一河川局、農田水利署宜蘭管理處，針對七賢地區淹水問題研議後續解決之道。

對於大同鄉省道台7線里程86.5K處發生較大規模邊坡坍方，林姿妙透過視訊會議向中央反映，請交通部盡快搶修，獲得蘇貞昌院長允諾，請公路總局第四區養護工程處儘速完成搶修；另外可做為該省道替代道路的宜51線也有多處零星坍方，縣府安排機具搶通中。

考量位於宜51線上的碼崙橋因碼崙溪水位暴漲有沖毀之虞，縣政府在下午4時辦理預警性封閉，請用路人勿行駛該路段，以免交通受阻而受困山區。