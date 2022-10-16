宜蘭培育小小歌仔戲新秀 傳統戲曲社團育成大匯演

宜蘭縣除了成立全國唯一的公立歌仔戲團，同時在國中小及社區培育戲曲人才，這兩天在羅東文化工場舉辦「2022傳統戲曲社團育成匯演」，聚集縣內11個傳統戲曲社團演出，小朋友表演時有模有樣，展現習藝育成成果，推廣歌仔美學。

宣蘭成立蘭陽戲劇團至今30年，每年演出精彩好戲，縣政府為了傳承戲曲文化，更長期媒合在地藝師進入校園及社區推動戲曲扎根，今年共有頭城國中、育英國小等12所學校、結頭份社區等6個社區、協會參與技藝傳承計畫，另有壯圍國小、中山國小及員山國中參與跨領域師資培訓。

匯演活動今年邁入第10年，這次匯演邀請團隊包含本地歌仔戲、傳統歌仔戲、創意歌仔戲及後場北管、絲竹及國樂等，輔導的傳統戲曲社團學員，年齡從5歲至65歲以上，即使是小孩在身段、架式及扮相也不輸大人，展露新秀潛力，融合傳統與創新，透過戲曲文化跨世代傳習與交流，呈現多元推廣的豐富性。

今年一大亮點，「周成過台灣」唸歌曲目，由結頭份滾歌仔團後場樂師現場演奏，帶領民眾體驗以前「桃花過渡」唸歌的趣味；另外，宜萱新住民兒少劇團演員由來自中國、印尼、越南、南非、柬埔寨等新住民孩子組成，家庭背景及文化教育皆不同，師資透過趣味的閩南語唱念、戲劇扮演方式教學，讓不同文化的新住民認識歌仔戲。