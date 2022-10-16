快訊

蘭陽溪暴漲淹沒七賢村畫面曝！出動橡皮艇救人 吊車救泡水車

超大豪雨侵襲台7線多處坍方 宜蘭大同鄉明天4校停課

尼莎颱風豪雨襲全台 7縣市發布93條土石流紅色及黃色警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

達成三方共識 花蓮2座部落聚會所蓋在國小內

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市「根努夷部落文化聚會所」在明廉國小內落成，能辦理更多部落傳統活動。圖／原民會提供
花蓮市「根努夷部落文化聚會所」在明廉國小內落成，能辦理更多部落傳統活動。圖／原民會提供

花蓮市「吉寶竿部落文化聚會所」及「根努夷部落文化聚會所」相繼落成，與一般的聚會所不同，2座分別蓋在中原國小與明廉國小。原住民委員會主任委員夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）表示，只要公所、部落與學校達成共識，聚會所可在學校的土地上興建，也能作為學校教學使用，創造雙贏。

吉寶竿及根努夷部落聚會所自2019年開始規畫，分別由中原國小及明廉國小提供校內土地，經召開地方說明會後，在2020年完成設計及建築執照申請，並在當年底完成招標，於今年9月竣工。

夷將表示，行政院核定1436萬元辦理「根努夷部落文化聚會所興建工程」，聚會所蓋在明廉國小校區內，昨天落成的吉寶竿部落聚會所同樣核定1436萬元經費，蓋在中原國小內，是花蓮首次蓋在學校的聚會所，具有非常重要的意義。

夷將指出，過去原民會基於土地須符合管用合一，不補助蓋在學校內的部落聚會，然而要找到可以興建的公有土地很不容易，因此原民會特別放寬規定，只要公所、部落與學校就管理權責達成共識，可以在學校的土地上興建，除了滿足部落的使用需求，同時提供學校教學使用，創造部落與學校雙贏局面。

原民會表示，行政院運用花東基金已先後核定花蓮縣府辦理2期「部落聚會所興建計畫」，自2016年至2023年計畫經費總計4億5729萬元，由各公所執行興建作業，預計完成興建28座部落聚會所。

花蓮市長魏嘉賢表示，2016年上任時，花蓮市沒有一座部落聚會所，如今至少有6座聚會所完成或興建及規畫當中，這都要感謝原民會及縣府的經費補助，各層級民意代表的支持，期盼部落在耆老與頭目帶領下，有更多的年輕族人學習傳統文化，也能辦理更多的文化傳承活動。

花蓮市「吉寶竿部落文化聚會所」蓋在中原國小內，讓部落與學校師生共同使用。圖／花蓮市公所提供
花蓮市「吉寶竿部落文化聚會所」蓋在中原國小內，讓部落與學校師生共同使用。圖／花蓮市公所提供
花蓮市「根努夷部落文化聚會所」今天落成，原民會主委夷將‧拔路兒（左八）、花蓮市長魏嘉賢（左九）等人剪綵。圖／原民會提供
花蓮市「根努夷部落文化聚會所」今天落成，原民會主委夷將‧拔路兒（左八）、花蓮市長魏嘉賢（左九）等人剪綵。圖／原民會提供

花蓮 原住民 建築 行政院

相關新聞

蘭陽溪暴漲淹沒七賢村！宜蘭消防局出動橡皮艇救人 吊車救泡水車

宜蘭山區超大豪雨，造成蘭陽溪水暴漲，又疑因蘭陽溪（外堤）的防水閘門忘了關，導致溪水由外堤倒灌入與內堤間的宜蘭市建業里和員...

超大豪雨侵襲台7線多處坍方 宜蘭大同鄉明天4校停課

根據中央氣象局氣象預報資料，宜蘭地區明天尚未達天然災害停止上班及上課標準，但因大同鄉部分地區從昨天到今天受到超大豪雨影響...

達成三方共識 花蓮2座部落聚會所蓋在國小內

花蓮市「吉寶竿部落文化聚會所」及「根努夷部落文化聚會所」相繼落成，與一般的聚會所不同，2座分別蓋在中原國小與明廉國小。原...

台東光祭點燈 縣府要結合知本溫泉泡湯之旅

台東縣政府今年秋天創新活動「台東光祭」，昨晚在知本溫泉點燈展演，12組國內外藝術家，結合聲光創作裝置藝術，進行為期1個月...

花蓮市長4人爭位 綠營參選人謝豪杰競總風雨中成立

九合一選舉剩下1個多月，花蓮市長有國民黨縣議員魏嘉彥及李秋旺、民進黨市民代表謝豪杰、無黨籍蔡志明4人參選。謝豪杰今天成立...

影／大武之心南迴驛到「1314號的藍」好辛苦 原來走錯路

台東縣政府投入3.1億元打造「大武之心南迴驛」，預計10月20日開幕，近期吸引許多遊客參訪，並順道到周邊漁港旁，欣賞南迴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。