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達成三方共識 花蓮2座部落聚會所蓋在國小內
花蓮市「吉寶竿部落文化聚會所」及「根努夷部落文化聚會所」相繼落成，與一般的聚會所不同，2座分別蓋在中原國小與明廉國小。原住民委員會主任委員夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）表示，只要公所、部落與學校達成共識，聚會所可在學校的土地上興建，也能作為學校教學使用，創造雙贏。
吉寶竿及根努夷部落聚會所自2019年開始規畫，分別由中原國小及明廉國小提供校內土地，經召開地方說明會後，在2020年完成設計及建築執照申請，並在當年底完成招標，於今年9月竣工。
夷將表示，行政院核定1436萬元辦理「根努夷部落文化聚會所興建工程」，聚會所蓋在明廉國小校區內，昨天落成的吉寶竿部落聚會所同樣核定1436萬元經費，蓋在中原國小內，是花蓮首次蓋在學校的聚會所，具有非常重要的意義。
夷將指出，過去原民會基於土地須符合管用合一，不補助蓋在學校內的部落聚會，然而要找到可以興建的公有土地很不容易，因此原民會特別放寬規定，只要公所、部落與學校就管理權責達成共識，可以在學校的土地上興建，除了滿足部落的使用需求，同時提供學校教學使用，創造部落與學校雙贏局面。
原民會表示，行政院運用花東基金已先後核定花蓮縣府辦理2期「部落聚會所興建計畫」，自2016年至2023年計畫經費總計4億5729萬元，由各公所執行興建作業，預計完成興建28座部落聚會所。
花蓮市長魏嘉賢表示，2016年上任時，花蓮市沒有一座部落聚會所，如今至少有6座聚會所完成或興建及規畫當中，這都要感謝原民會及縣府的經費補助，各層級民意代表的支持，期盼部落在耆老與頭目帶領下，有更多的年輕族人學習傳統文化，也能辦理更多的文化傳承活動。
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