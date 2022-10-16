台東光祭點燈 縣府要結合知本溫泉泡湯之旅

台東縣政府今年秋天創新活動「台東光祭」，昨晚在知本溫泉點燈展演，12組國內外藝術家，結合聲光創作裝置藝術，進行為期1個月展演，縣府強調台東光祭以「能量滿滿．在一起」為主題，期待以光藝術療癒疫後心境，帶動結合知本溫泉泡湯之旅。

台東縣長饒慶鈴表示，台東除了日出、熱氣球以及最美星空等活動，「台東光祭」是東部首次聲光藝術節，這次活動在知本，一次滿足泡溫泉、看最美星空、置身光影夢幻美地3個願望。希望「台東光祭」成為另一個台東觀光品牌，將知本的美好分享給全國民眾，積極協助知本溫泉重現風華。

縣府文化處指出，「2022台東光祭」邀集國內外12組藝術家及團隊，其中包括台東在地卑南族藝術家伊命·瑪法琉，以全新的創作「Ruma．家家有火」，訴說原住民族家庭生生不息的溫暖。

另在知本生活逾20年的藝術家饒愛琴，則在臺灣海棗樹上創造出「台灣海棗．能量連線」；陳浚豪與打鬼工作室，創作出近2層高的巨大海螺，將東部清澈海洋帶到知本山谷中。

國際知名法國聲光藝術團隊Groupe Laps到台東，以著名的「燈管人」元素及定格動畫般的趣味畫面，搭配此次主題收集台東人聲音，用作品訴說人們一起運動、玩樂的故事；台灣藝術團隊「有用主張」、活躍國內各重要藝術活動的游文富、禹禹工作室、B群、大聲光電、陳怡潔、謝佑承等，分別在樹林間、草地上創作出令人驚艷的聲光藝術作品。

2022台東光祭知本展區即日起持續展出至11月13日，部分溫泉業者也提供期間限定優惠，請詳見台東光祭臉書活動訊息。