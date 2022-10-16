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花蓮市長4人爭位 綠營參選人謝豪杰競總風雨中成立

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

九合一選舉剩下1個多月，花蓮市長有國民黨縣議員魏嘉彥及李秋旺、民進黨市民代表謝豪杰、無黨籍蔡志明4人參選。謝豪杰今天成立競選總部，向支持者承諾未來入主市公所，將向中央申請更多資源升級花蓮市，其他3名候選人近日則將啟動競選工作，爭取市民支持。

花蓮市長參選人魏嘉彥表示，可能在10月底舉辦簡單茶會，宣布競選總部成立；花蓮市長參選人李秋旺傾聽各界對於花蓮市的發展意見，在10月舉辦6場「花蓮一定旺 旺來會」系列座談，與選民面對面。無黨籍蔡志明則在臉書發表政見，尋求選民支持。

謝豪杰今天在自由廣場舉辦競總成立大會，雖然下起大雨支持者熱情仍不減，除了綠營縣長參選人Kolas、立委范雲助選，總統府國策顧問盧博基、行政院政務顧問江淑君、東部聯合服務中心副執行長郭應義、縣議員莊枝財、張美慧，以及參選議員胡仁順等人，都現身力挺。

曾任花蓮區域立委的現任駐美大使蕭美琴，跨海錄音推薦，蕭美琴說，謝豪杰是年輕生力軍，認真負責有效率，熱情誠懇有能力，請支持謝豪杰，為花蓮政治注入新血。在場支持者聽見久違美琴的聲音都搖旗歡呼。

Kolas說，地方有很多陳情案，希望找到立委與中央行政院幫忙，身為市民代表的謝豪杰沒有聲張，一個個解決市民的問題，他是個大暖男，還有一雙很熱情的眼睛與眼神，代表不一樣的眼睛看見不一樣的問題。沒有家族背景的年輕人，投入政治工作不是簡單的事，不過即使今天下大雨，還是有支持者在台下，代表謝的努力沒有白費，要好的花蓮市要選很「豪」的豪杰，現在謝當花蓮市長剛剛好。

謝豪杰哽咽地說，今天參選市長是因認為花蓮市還能更好，相信在熱情活力下，能帶動花蓮市繼續向前走，若當選市長，不是誰的市長，是大家的市長，中央綠營還能執政2年，相信可以拿到更多資源建設，希望大家投下神聖一票。

今天花蓮市下起大雨，仍有許多民進黨籍參選人支持同黨花蓮市長參選人謝豪杰。記者王思慧／攝影
今天花蓮市下起大雨，仍有許多民進黨籍參選人支持同黨花蓮市長參選人謝豪杰。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮市長參選人謝豪杰今天在自由廣場舉辦競總成立大會，許多人站台力挺。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮市長參選人謝豪杰今天在自由廣場舉辦競總成立大會，許多人站台力挺。記者王思慧／攝影

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