快訊

回顧五年對台工作 習近平：開展反分裂反干涉重大鬥爭

中共二十大開幕 習近平：全面推進中華民族偉大復興

快走比慢跑消耗更多熱量嗎？ 教授曝正確答案及其原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要塞司令部立體停車場拚年底發包動工 施工安全受關注

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府規畫在要塞司令部旁興建立體停車場，地面層除設出入口及公園廣場，也有通道串連要塞司令部。圖／基市府提供
基隆市政府規畫在要塞司令部旁興建立體停車場，地面層除設出入口及公園廣場，也有通道串連要塞司令部。圖／基市府提供

基隆市政府規畫在要塞司令部旁興建立體停車場，當地住戶關心施工期間對環境、交通及建築物安全的影響。市府交通處今天表示，會確保施工安全及品質。停車場工程預計今年底發包動工，地面層除設出入口及公園廣場，也有通道串連要塞司令部。

基隆市祥豐街旁的「基隆要塞指揮所」，1896年由日軍設立，1903年成立「基隆要塞司令部」，成為日據時期北台灣最高軍事指揮中心。現有司令部廳舍建於1928年，隔年完工，二戰後國軍接管，再交給海巡署成立光復營區。

基市府推動大基隆歷史場景計畫納入光復營區舊址，拆除圍牆，整建人行步道和重新規畫空間利用，將軍事設施變成休閒空間，串連鄰近的司令部官邸、眷舍、清法戰爭園區及旭丘指揮所，形成文化歷史廊帶。

交通處配合在司令部旁國有地興建立體停車場，昨晚舉辦說明會，向地方人士說明停車場設計方案。因應沙灣歷史文化園區周邊快速發展，停車需求提高，因此爭取中央前瞻基礎建設計畫經費，在祥豐街、豐稔街41巷口的停車場用地，新建地下1層、地上4層立體停車場，共設281個停車位。

交通處長蘇先知說，立體式停車場興建前，已協調自來水公司將加壓站地下化，台電將電桿地下化，增加人行及公共空間，降低對住戶出入的影響。停車場設計融入地景，並結合智慧停車及友善親子、身心障礙、電動車停車位，提供更便利舒適停車空間。

出席說明會的中正區真砂里長魏君龍、中砂里長廖文雄關切施工期間，是否會對環境、停車、出入動線及建築物安全造成影響。交通處及委託建築師逐一說明，強調工程安全。停車場工程已完成都市設計審議程序，預計今年底發包動工。

基隆市政府規畫在要塞司令部旁興建立體停車場，地面層除設出入口及公園廣場，也有通道串連要塞司令部。圖／基市府提供
基隆市政府規畫在要塞司令部旁興建立體停車場，地面層除設出入口及公園廣場，也有通道串連要塞司令部。圖／基市府提供
基隆市政府規畫在要塞司令部旁興建立體停車場，並召開說明會向地方民眾先明工程設計。圖／基市府提供
基隆市政府規畫在要塞司令部旁興建立體停車場，並召開說明會向地方民眾先明工程設計。圖／基市府提供
基隆市政府規畫在要塞司令部旁興建立體停車場，並召開說明會向地方民眾先明工程設計。圖／基市府提供
基隆市政府規畫在要塞司令部旁興建立體停車場，並召開說明會向地方民眾先明工程設計。圖／基市府提供
基隆市政府規畫在要塞司令部旁興建立體停車場，地面層除設出入口及公園廣場，也有通道串連要塞司令部。圖／基市府提供
基隆市政府規畫在要塞司令部旁興建立體停車場，地面層除設出入口及公園廣場，也有通道串連要塞司令部。圖／基市府提供

停車場 基隆

延伸閱讀

調查局專辦共諜案的國安組直闖營區 陸軍一上校遭羈押

彰化市立體停車場工程影響臨停 公所啟用3處臨時停車區

中市南屯精密園區停三立體停車場上梁 預計明年8月完工

虎尾公安立體停車場施工 為顧及歷史建築這樣做

相關新聞

要塞司令部立體停車場拚年底發包動工 施工安全受關注

基隆市政府規畫在要塞司令部旁興建立體停車場，當地住戶關心施工期間對環境、交通及建築物安全的影響。市府交通處今天表示，會確...

最強情侶檔 台東護理師練5年健美摘金、男友也奪銀

台東護理師林佩璇練健美多年，昨參加第五屆的WNBF國際自然健美邀請公開賽，在女子形體組不分級奪冠，並取得自然健美職業選手...

捲校園午餐風波 江聰淵批宜縣府

宜蘭縣員山鄉大湖國小總務主任兼午餐秘書吳智愷指控，廠商供應營養午餐狀況不佳，還說對方出言恐嚇要找議員和民進黨宜蘭縣長參選...

太平山國家森林遊樂區防雨彈 17日起預警性休園

東北季風、秋颱共伴效應影響，羅東林管處考量民眾旅遊安全，太平山國家森林遊樂區明日起預警性休園，恢復開園時間另行公告。

「宜蘭敬好生活節」敬疫後時代 首辦文創品牌特展

宜蘭敬好生活節邁入第4屆，今年主題為「日日好日，敬疫後時代的好好生活」，選在中央防疫政策放寬後的首個周末，在宜蘭中興文創...

遭指恐嚇校方找江聰淵處理 宜蘭營養午餐廠商駁斥

宜蘭縣員山鄉大湖國小的營養午餐傳出狀況，總務主任兼午餐秘書吳智愷指廠商供餐情形不佳，還說對方出言恐嚇要找議員、民進黨宜蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。