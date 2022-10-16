要塞司令部立體停車場拚年底發包動工 施工安全受關注

基隆市政府規畫在要塞司令部旁興建立體停車場，當地住戶關心施工期間對環境、交通及建築物安全的影響。市府交通處今天表示，會確保施工安全及品質。停車場工程預計今年底發包動工，地面層除設出入口及公園廣場，也有通道串連要塞司令部。

基隆市祥豐街旁的「基隆要塞指揮所」，1896年由日軍設立，1903年成立「基隆要塞司令部」，成為日據時期北台灣最高軍事指揮中心。現有司令部廳舍建於1928年，隔年完工，二戰後國軍接管，再交給海巡署成立光復營區。

基市府推動大基隆歷史場景計畫納入光復營區舊址，拆除圍牆，整建人行步道和重新規畫空間利用，將軍事設施變成休閒空間，串連鄰近的司令部官邸、眷舍、清法戰爭園區及旭丘指揮所，形成文化歷史廊帶。

交通處配合在司令部旁國有地興建立體停車場，昨晚舉辦說明會，向地方人士說明停車場設計方案。因應沙灣歷史文化園區周邊快速發展，停車需求提高，因此爭取中央前瞻基礎建設計畫經費，在祥豐街、豐稔街41巷口的停車場用地，新建地下1層、地上4層立體停車場，共設281個停車位。

交通處長蘇先知說，立體式停車場興建前，已協調自來水公司將加壓站地下化，台電將電桿地下化，增加人行及公共空間，降低對住戶出入的影響。停車場設計融入地景，並結合智慧停車及友善親子、身心障礙、電動車停車位，提供更便利舒適停車空間。