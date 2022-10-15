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「宜蘭敬好生活節」敬疫後時代 首辦文創品牌特展

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭敬好生活節今年系列活動的品牌特展，即日起至10月28日在宜蘭中興文創園區56號倉庫登場。記者林佳彣／攝影
宜蘭敬好生活節今年系列活動的品牌特展，即日起至10月28日在宜蘭中興文創園區56號倉庫登場。記者林佳彣／攝影

宜蘭敬好生活節邁入第4屆，今年主題為「日日好日，敬疫後時代的好好生活」，選在中央防疫政策放寬後的首個周末，在宜蘭中興文創園區56號倉庫登場。今明2天有敬好生活品牌市集，集結12家文創業者的特展同步開展，即起至28日，園區南榕廣場也打造野餐風格的裝置藝術，歡迎民眾前來參觀、打卡拍照。

縣府文化局推廣的文創品牌「JINHO宜蘭敬好生活」，成立4年多以來，扶持在地文創業者，一同推廣宜蘭之美，每年嚴格評選出優質的文創品牌商。

今年入圍品牌12家，遍及陶作、石藝、木工、手工皂、茶葉等，分別為NVB、三星四季青花瓷、小磚疊疊樂、青木工坊、己文堂、泥物、珍韻茶坊、未來氏、原木文創、正福茶園，以及新增化妝品類的植妍家、米泉釀。

宜蘭敬好生活節的系列活動，除了市集展示12家文創品牌，也首度規劃敬好生活品牌特展，展覽以開放式空間打造一個JINHO的家，4大展區為「敬．人生」、「好．品味」、「生．趣味」、「活．無憂」，代表客廳、更衣室、遊戲間與書房的家庭場域，呼應主題「日日好日、敬疫後時代的好好生活」。

縣長林姿妙表示，感謝敬好生活的品牌業者，以其專業領域成就宜蘭縣的文化藝術創意產業，也邀請民眾今起到10月28日來參觀特展，給予他們鼓勵與支持。

今年12家入圍業者參與敬好生活品牌市集。記者林佳彣／攝影
今年12家入圍業者參與敬好生活品牌市集。記者林佳彣／攝影
邁入第4屆的宜蘭敬好生活節今天登場。記者林佳彣／攝影
邁入第4屆的宜蘭敬好生活節今天登場。記者林佳彣／攝影
「JINHO宜蘭敬好生活」品牌今年共12家文創業者入圍，包含陶作、石藝、木工、手工皂、茶葉等。記者林佳彣／攝影
「JINHO宜蘭敬好生活」品牌今年共12家文創業者入圍，包含陶作、石藝、木工、手工皂、茶葉等。記者林佳彣／攝影
敬好生活品牌特展一隅。記者林佳彣／攝影
敬好生活品牌特展一隅。記者林佳彣／攝影
中興文創園區內有著JINHO宜蘭敬好生活的裝置藝術。記者林佳彣／攝影
中興文創園區內有著JINHO宜蘭敬好生活的裝置藝術。記者林佳彣／攝影
敬好生活品牌特展以開放式空間規劃4大展區，分別是「敬．人生」、「好．品味」、「生．趣味」、「活．無憂」，代表客廳、更衣室、遊戲間與書房的家庭場域。記者林佳彣／攝影
敬好生活品牌特展以開放式空間規劃4大展區，分別是「敬．人生」、「好．品味」、「生．趣味」、「活．無憂」，代表客廳、更衣室、遊戲間與書房的家庭場域。記者林佳彣／攝影

文創 品牌 宜蘭 林姿妙

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