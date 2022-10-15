「宜蘭敬好生活節」敬疫後時代 首辦文創品牌特展

宜蘭敬好生活節邁入第4屆，今年主題為「日日好日，敬疫後時代的好好生活」，選在中央防疫政策放寬後的首個周末，在宜蘭中興文創園區56號倉庫登場。今明2天有敬好生活品牌市集，集結12家文創業者的特展同步開展，即起至28日，園區南榕廣場也打造野餐風格的裝置藝術，歡迎民眾前來參觀、打卡拍照。

縣府文化局推廣的文創品牌「JINHO宜蘭敬好生活」，成立4年多以來，扶持在地文創業者，一同推廣宜蘭之美，每年嚴格評選出優質的文創品牌商。

今年入圍品牌12家，遍及陶作、石藝、木工、手工皂、茶葉等，分別為NVB、三星四季青花瓷、小磚疊疊樂、青木工坊、己文堂、泥物、珍韻茶坊、未來氏、原木文創、正福茶園，以及新增化妝品類的植妍家、米泉釀。

宜蘭敬好生活節的系列活動，除了市集展示12家文創品牌，也首度規劃敬好生活品牌特展，展覽以開放式空間打造一個JINHO的家，4大展區為「敬．人生」、「好．品味」、「生．趣味」、「活．無憂」，代表客廳、更衣室、遊戲間與書房的家庭場域，呼應主題「日日好日、敬疫後時代的好好生活」。