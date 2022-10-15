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捲宜蘭營養午餐風波 江聰淵發文譴責

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（中）9月提出營養午餐「一好兩安」的教育政策，要打造品質與特色兼具的教育環境。圖／取自江聰淵臉書
民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（中）9月提出營養午餐「一好兩安」的教育政策，要打造品質與特色兼具的教育環境。圖／取自江聰淵臉書

宜蘭縣營養午餐傳出狀況，員山鄉大湖國小總務主任兼午餐秘書吳智愷指日前遭廠商恐嚇，說要找議員、民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵來處理，直呼當個午餐秘書風險這麼大。江聰淵臉書發文聲明，對於冒用民意代表或政治人物，向公務機關施壓的情況，予以譴責。

總務主任吳智愷說，10月13日告知送餐人員因午餐有問題要記點，廠商負責人隔天到校恐嚇，說要找江聰淵和議員來處理，「這樣的行為太大膽」，已造成他心理壓力。

營養午餐廠商黃姓負責人說，「送餐被刁難又遭網路PO文，覺得很冤枉」，強調沒有恐嚇主任吳智愷，自己沒說要找議員、江聰淵來處理，畢竟江無法管到營養午餐。

江聰淵今在臉書發文，學校沒有辦法透過正常管道來稽核與管理廠商，放任學校老師網路散播，訴求營養午餐品質不佳的情況，宜蘭縣政府螺絲鬆懈情況，可見一斑。

江聰淵指出，對於文章中指稱的廠商片面之言，若廠商有違反合約的情況，縣府應要有能力給學校約束廠商的協助，絕對不是放任學校人員在網路上，以非正規的方式曝露營養午餐問題。

江聰淵提到，對於冒用民意代表或政治人物，向公務機關施壓的情況，也要予以譴責。他再度提出其營養午餐「一好兩安」的教育政策，要打造品質與特色兼具的教育環境。

江聰淵 營養午餐 議員 宜蘭縣選舉 2022大選

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