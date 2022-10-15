遭指恐嚇校方找江聰淵處理 宜蘭營養午餐廠商駁斥

宜蘭縣員山鄉大湖國小的營養午餐傳出狀況，總務主任兼午餐秘書吳智愷指廠商供餐情形不佳，還說對方出言恐嚇要找議員、民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵來處理；廠商表示，確實有需改善之處，否認有恐嚇行為，由於該主任發言已損商譽，不排除與校方解約合作關係。

總務主任兼午餐秘書吳智愷指出，縣內學校營養午餐長期遭廠商聯合壟斷，每次只有1家來投標；大湖國小全校師生113位，目前與員山國中、員山國小、同樂國小是同一家廠商。

吳智愷表示，該廠商8月底開學後，供餐陸續有些狀況，校方有要求改善，成效有限，10月13日送餐人員出現口罩未帶好、餐車髒亂不潔、將餐桶置於地面、餐桶生鏽不潔、餐桶有前一日的菜渣、未依時間送餐。

吳智愷說，當天告知送餐人員因午餐有問題要記點，黃姓負責人隔天到學校辦公室公然恐嚇，說要找縣長參選人江聰淵和議員來處理。「廠商這樣的行為太大膽了」，營養午餐問題與政治人物有什麼關係， 儘管廠商事後稱沒恐嚇之意，是比較不會講話，卻已對他造成心理壓力。

廠商黃姓負責人回應，與校方合作2年多，以往都有提供電梯、推車作為送餐之用，然而事發上午11點35分，接獲送餐員工電話，主任吳智愷無預警不提供電梯、推車，當下趕緊安排2人驅車前往協助送餐，以人力一桶桶搬運餐桶至各教室，並於中午12點前完成。

廠商表示，因為校方不借推車，送餐員工趁休息脫口罩喘口氣、餐桶只好先置於地面；餐桶無生鏽，是斷掉握柄殘留的污垢，餐車不潔確實有，承諾改善疏失。也澄清餐桶的菜是當日菜色，前一天為肉羹飯，並非殘留菜渣，當天有於12點前完成供餐。

黃姓負責人說，「送餐被刁難又遭網路PO文，覺得很冤枉」，也強調沒有恐嚇主任吳智愷，議員是對方找的，自己沒說要找議員、江聰淵來處理，畢竟江無法管到營養午餐。由於對方發言已影響商譽，不排除與校方解約合作關係。

大湖國小校長詹念峰表示，營養午餐供餐事項皆依法定契約執行，嚴格做好管理、把關工作，確保師生用餐健康為第一要務。供餐廠商有任何疏失，皆從嚴執行扣點或罰款，乃至解約，從來不因任何人關係說項動搖。